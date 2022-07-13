Откуда появился миф о том, что «Россия — великая страна» 8 Виталий Надурак

13.07.2022, 14:57

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Большая территория — давнее проклятие этой страны.

Периодически наблюдая, что там происходит у наших «великих соседей», я всегда видел бедность большей части населения, хроническую неспособность построить государство, которое защищало бы права и свободы граждан, технологическое отставание от западных стран, неспособность изобретать и производить товары, соответствующие уровню развитых стран. Конечно, отдельные весомые достижения у России были, как и у большинства стран. Однако отдельные достижения не делают страну великой. Так же как не является великой команда, которая забьет несколько фантастически хороших мячей, выполнит несколько удивительно удачных отборов, выиграет серию игр, или воспитает очень талантливого игрока. Вместо этого великими считаются команды, которые стабильно, десятилетиями играют на высоком уровне. У них все составляющие настолько качественные, чтобы в сумме давать высокий результат. Так вот, «игра в государство» — это команда игра и величие государств-команд определяется не их локальными успехами, а общим результатом, зависящим от высокого уровня всех звеньев (производства, правоохранительной системы, образования, медицины и т. п.). Поэтому Россия, несмотря на свои локальные успехи (нобелевские лауреаты, талантливые художники, спортсмены, отдельные товары или технологии), не может претендовать на статус великой державы, поскольку большинство ее системных звеньев работают плохо, не позволяя государству функционировать на стабильно высоком уровне в течение длительного периода времени.

Почему же, несмотря на очевидное отставание от развитых стран, многие россияне верят мифу о величии своего государства? Первым ответом, который, по-видимому, большинству приходит на ум, является влияние пропаганды, которая давно «раскручивает» эту идею. Но дело в том, что любая пропаганда должна найти в сознании целевой аудитории какой-то механизм, на котором она будет паразитировать. И вот об одном из таких механизмов, который, по моему мнению, помогает пропагандистам РФ продвигать идею величия их государства, я и хотел бы вам сегодня рассказать.

Ученым, изучающим человеческое мышление, известен феномен, называемый «подмена атрибута». Этот эффект случается, когда мы, желая оценить определенную черту какого-либо объекта (атрибут А), бессознательно оцениваем другую его черту (атрибут В), а затем применяем эту оценку к атрибуту А. Например, представьте себе, что вы хотите знать, надежным ли (атрибут А) является лицо, с которым вы только что встретились. Очевидно, что быстро и легко это выяснить, особенно при короткой встрече, почти невозможно. Но не для вашей интуиции, которая способна быстро предложить нужный ответ. Для этого она, например, может оценить внешний вид этого человека (атрибут В) и незаметно подменить нужную вам оценку надежности этого лица оценкой его внешнего вида. Итак, если внешность этого человека вам понравилась, то есть большие шансы того, что у вас появится интуитивное ощущение как будто он надежный человек, который стоит вашего доверия.

А теперь вернемся к нашему проблемному соседу и его величию. Если бы русские взялись объективно оценивать статус своей страны на мировой арене, то полученный вывод вряд ли бы им понравился, ведь тогда пришлось бы признать, что их страна далека от когорты великих государств. Однако есть более простой путь — оценить один из атрибутов своей страны и этой оценкой подменить оценку ее общего статуса. Я предполагаю, что, возможно, атрибутом, который служит для такой подмены, является размер России, которая, как известно, является самой большой страной мира. Соответственно, сталкиваясь с необходимостью ответить на вопрос, является ли Россия великим государством, сознание россиян может незаметно подменить оценку ее общей успешности оценкой размера территории. При таком подходе все остаются довольны — русские вместо того, чтобы столкнуться с неприятной правдой, могут радоваться своему величию, а пропагандисты довольно потирать руки — им нужно только подогревать амбиции своих испытуемых, подталкивая их мышление в правильном направлении. Кстати, разум людей, желающих во что-то верить, работает интересным образом — он автоматически подбирает те доказательства, которые подтверждают его убеждение и упорно не замечает или перекручивает доказательства противоположного. А таких доказательств можно при необходимости собрать немало, ведь, повторяю, русским удалось добиться немалых локальных успехов (в литературе, науке, спорте и т. п.). Однако эти успехи никак не доказывают того, что Россия является великой страной, ведь как команда — это государство не может похвастаться тем, что играет на высоком уровне в течение длительного периода времени.

Кстати, возможно именно поэтому они всеми возможными силами пытаются «раскручивать» миф о том, что именно их государство победило во Второй мировой войне, забывая о вкладе других стран. Если бы это действительно было так, это могло бы служить хоть одним доказательством того, что Россия как система может продуцировать высокий результат. Но правда в том, что в той войне победила коалиция государств-союзников, так что этот случай не может служить доказательством величия российской державы.

Поэтому, хочу признаться, что я пессимистично смотрю на будущее России. У меня есть большое подозрение, что ее размеры и в дальнейшем будут играть с ней злую шутку, подталкивая граждан к вере в то, что их страна — великое государство. Возможно, большая территория это и есть то давнее проклятие России, которое затмевает разум ее властителей и жителей, заставляя чувствовать непомерные амбиции и пренебрегать судьбой тех, кому не суждено такое «величие». Так что, возможно, если бы на территории РФ существовало несколько меньших государств, мир стал бы значительно более безопасным и спокойным местом. Конечно, мое предположение — это только гипотеза, и как каждая гипотеза требует тестирования, чтобы быть опровергнутой или доказанной. Есть ли у нас шанс стать свидетелями проверки этой гипотезы? Интересно, что думают о таком эксперименте сильные мира сего?

Виталий Надурак, «Новое время»

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