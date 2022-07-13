Возле Минска продается шикарная дача с прудом и водопадом 8 13.07.2022, 14:59

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Как она выглядит и сколько стоит?

В 22 км от Минска продается большая и красивая дача с хорошим интерьером и современной инженерным оборудованием, пишет realt.by. На участке рядом с лесом есть дизайнерский пруд с системой фильтрации и водопадом. И сколько это все стоит?

СТ Полиграфист находится на границе с большим лесным массивом возле МКАД-2 в Молодечненском направлении. От Минска до участка — 20 минут в пути.

Здесь продается дачный дом на 120 «квадратов». В объявлении говорится, что он спроектирован и построен с соблюдением строительных норм и требований, при наличии проектов на архитектурно-строительный, санитарно-технический и электротехнические решения.

По факту это полноценный загородный дом, в котором можно жить круглогодично. Стены сложены из блоков, утеплены и обшиты деревом. Во внутренней отделке также использовано дерево.

Дом двухэтажный, с продуманной планировкой. По комфорту он превосходит любой традиционный дачный дом — в нем два санузла, электроотопление, кондиционеры, вода из собственной скважины, укомплектован бытовой техникой известных брендов.

Участок небольшой — 5,7 сотки. Он огорожен, у въезда организована парковка.

Главная достопримечательность на участке — дизайнерский пруд с золотыми рыбками и водопадом. Его глубина 1,8 метра, есть система фильтрации и очистки воды. Берега укреплены габионами. На террасе есть еще и бассейн.

Теперь о стоимости. За все это просят 98 тысяч долларов.

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