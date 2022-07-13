Кремль сам себе выстрелил в голову 2 13.07.2022, 15:05

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Российская пропаганда начала давать сбой.

Достаточно трудно соорудить альтернативную реальность для собственного населения. России это удалось, пишет телеграм-канал Сynic.

Еще труднее удержать народ в инфантильной стадии достаточно долго, чтобы скрыть собственный провал.

У России это также получалось до тех пор, пока театр абсурда не скатился до "селитры".

Понимаете, в чем тут дело. Когда кто-то говорит, что "все идет по плану", то ему могут поверить. Могут верить месяцами напролет.

Но когда план сводится к ежедневным взрывам более 10 складов, то что-то в общественном сознании начинает щелкать.

А вот это самое страшное для пропаганды. Как только режим допускает сомнение в своей гениальности, он тут же "след сомнения" накладывает и на все свои предыдущие реплики.

Культ личности рушится.

И опять Москва роет себе могилу. Информационный фронт был схвачен. Практически невозможно было сбить накал доверия к шизофренической лжи. Но Кремль одним движением разрушил свой "карточный домик".

Итак:

- Заинтересованность военной темой продолжает падать. Самый стремительный отрицательный рост заметен среди молодежи. Он, по закрытым отчетам, составляет около 5 процентных пунктов еженедельно с начала лета. При этом, что особенно интересно, среди молодого поколения явно доминирует антивоенная позиция. Сторонников войны в среде молодежи менее 20%. При этом географически они расположены в достаточно депрессивных регионах, на окраине цивилизации, часто без доступа к интернету и без перспектив на будущее.

Среди представителей "среднего возраста" интересующихся войной также становится существенно меньше. Падение менее резкое: 2-3 процентных пункта еженедельно.

При этом в обеих группах видно смещение исключительно из провоенной позиции, а вот антивоенная плоскость падает в процентном соотношении существенно медленнее. Однако общая тенденция "бытовой реальности" является доминирующей в нынешней повестке.

Самый высокий процент заинтересованности с практически неподвижными показателями поддержки находится в стане "путинского возраста". Сторонников войны в этом диапазоне более 75%. Причем опять явно заметен социальный статус как фактор политической определенности. Чем выше уровень достатка, тем ниже уровень поддержки войны. Чем более депрессивный регион используется при анализе данных, тем больше сторонников "войны до победного конца" можно в нем идентифицировать.

- Для Кремля довольно опасным выглядит ситуация в "российских столицах" - Москва и Санкт-Петербург. В обоих городах число противников войны превысило число ее сторонников.

- Масса социальных проблем приводит к прогнозируемому взрывному росту левого движения. Популярность левой идеи ("раскулачивание" богатого слоя) с начала военных действий взлетела вдвое. Причем интересно, что в период с 24 февраля по конец марта левая идея в значительной степени просела - практически втрое, поскольку вся повестка была вытеснена победными реляциями. Сейчас степень ее поддержки вдвое больше довоенной реальности (рост с марта - в 6 раз), что свидетельствует о социальном недовольстве.

- Закулисные "обмены пленными" по-прежнему не находятся на острие общественного внимания. В принципе, реплики "Мы спасаем своих" достаточно, чтобы снять любые вопросы по поводу обмена "азовцев" или любых других представителей "националистических" кругов. Фактически повестка с "денацификацией" не прошла проверку временем - россияне готовы ею оправдывать войну, но вполне принимают любые обмены без особых вопросов и вспышек недовольства. В связи с этим термины денацификации и демилитаризации были убраны с пропагандистских медиа - теперь они полностью вытеснены обтекаемой фразой "все идет по плану".

- Переходим к "карточному домику". Я многократно сообщал, что Россия может для внутреннего потребителя абсолютно любое событие декларировать как победное, после чего в среде сторонников войны не будет никаких вопросов.

Однако Кремль сам себе выстрелил в голову. После ежедневных взрывов складов с помощью HIMARS россияне начали публиковать информацию о попаданиях в довольно вульгарной форме. Взрываются то удобрения, то гуманитарная помощь, но факт остается фактом - в пропагандистской среде катастрофический урон от HIMARS не стали скрывать по непонятным для меня причинам.

Также постоянно публикуются данные об "успешной работе ПВО", после чего спустя несколько минут публикуется информация о "детонации удобрений". И так день за днем.

Пока не известны имена "героев", кто начал такую информационную политику, но в результате за неделю уровень доверия к государственным СМИ как источникам информации упал на 10 процентов. На этом фоне уровень доверия репликам представителей власти упал на 8%.

С точки зрения информационной блокады - это первый крупный внутрироссийский информационный провал с начала войны.

В связи с этим пропаганде было запрещено давать слишком оптимистичные прогнозы с уточнениями. Позволительны только обтекаемые формулировки без дат, населенных пунктов и цифр.

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