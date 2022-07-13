«С голоду не помрешь, но и растолстеть – не растолстеешь» 1 13.07.2022, 15:26

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Экономист оценил ситуацию на рынке труда в Беларуси.

В Беларуси сокращается количество занятого населения: согласно данным Минтруда, в конце мая в центрах занятости было зарегистрировано 7,2 тысячи человек, в марте этот показатель составлял 6,5 тысяч. При этом на 1 июня 2022 года нанимателям не хватало 92 445 работников.

— Начнем с того, что это не новость для Беларуси. У нас каждый год количество рабочих мест сокращается, даже без тех действий, в которых сейчас принимает участия Беларусь, – сказал экономист Лев Марголин в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». — Сейчас ситуация усугубляется тем, что страну массово покидают айтишники и другие специалисты, которые могут найти себе применение за рубежом. Найти что-то стоящее в Беларуси сейчас практически невозможно.

На вопрос, стоит ли бить тревогу белорусам, собеседник отвечает, что «голода» в Беларуси не будет.

— Вакансий достаточно. Другое дело, что в восьми случаях из десяти зарплаты там меньше, чем 50% от средней зарплаты по стране. Вакансии есть и в Минске, по сравнению со средней заработной платой по Минску — там чуть больше 30%. То есть можно делать вывод: с голоду не помрешь, но и растолстеть — не растолстеешь.

Также экономист прогнозирует, заглядывая в будущее, что пока существуют санкции — роста объема производства не предвидится.

— Была надежда на российский рынок. Поскольку санкции в отношении России еще более жесткие, некоторые надеялись, что в этом пресловутом импортозамещении Беларусь найдет свое место, — поясняет Лев Марголин. — Но судя по тому, что спустя почти пять месяцев никакого роста объема производства на предприятиях, которые поставляют свою продукцию в РФ, не произошло, то рассчитывать, что там появятся новые рабочие места, не приходится.

И в среднесрочной перспективе ситуация будет только ухудшаться.

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