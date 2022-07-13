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«Пора выносить мусор»: белорусу дали два года колонии за репост в телеграм-чате

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  • 13.07.2022, 15:45
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«Пора выносить мусор»: белорусу дали два года колонии за репост в телеграм-чате

В публикации силовики узрели оскорбление в отношении их коллег.

Минский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Солигорска. Вина мужчины состояла в том, что он сделал один репост в публичном телеграм-чате, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Минской области.

Согласно материалам дела, солигорчанин 21 сентября 2021 года с мобильного телефона разместил в публичном телеграм-чате репост публикации с содержанием «пора выносить мусор» и изображением убитого в перестрелке с КГБ Андрея Зельцера с ружьем.

В публикации силовики узрели разжигание вражды и оскорбление в отношении их коллег. Обвинение было предъявлено сразу по двум статьям УК — 130-й и 369-й.

«Размещением подобного комментария обвиняемый намеревался создать у аудитории ложное представление о нелегитимности действий правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей, возбудить ненависть, социальную вражду и рознь по признаку принадлежности к профессии», — говорится в обвинении.

На суде мужчина не признал себя виновным и отказался от дачи показаний.

Солигорчанина приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (3200 рублей).

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