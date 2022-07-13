Бойцы «Азова» уничтожили три десятка оккупантов вместе с техникой

Бойцы «Азова» уничтожили три десятка оккупантов вместе с техникой1
- 13.07.2022, 15:56
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Результат успешной операции попал на видео.
В Волчанском районе украинские воины уничтожили три десятка оккупантов и их технику.
Об этом сообщают в телеграмм-канале ССО "Азов Харьков".
"Минус три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц БМП-2, 2 танка Т-72Б3 и 37 вражеских захватчиков — результат успешной операции Сил СПД ССО АЗОВ Харьков в поселке Варваровка, Волчанского района, Харьковской области", — лаконично сообщил об успехах "азовцев" боец Сидоренко.
Свои слова он подкрепил фрагментом видео, на котором видно уничтожение одной из единиц вражеской техники оккупантов высокоточным попаданием артиллерии.