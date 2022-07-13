Как Лукашенко врет о повышении зарплат 4 13.07.2022, 15:59

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Белорусов будут массово увольнять.

Почему при масштабных санкциях и очевидном падении экономики белорусский диктатор продолжает раздавать обещания о росте уровня жизни?

12 июля министр экономики Александр Червяков рассказал, что ВВП по итогам первого полугодия упал примерно на 4%.

Стоит отметить, что кризисные явления наметились давно: с 2020 года из-за нарушений закона и репрессий со стороны режима, а также спровоцированных им международных инцидентов (принудительная посадка самолета Ryanair, миграционный кризис) против Беларуси ужесточались санкции.

После нападения России на Украину против страны как соагрессора были введены новые пакеты ограничений. Очевидно, что дальше экономические проблемы будут только усиливаться.

Но Александр Лукашенко, судя по его высказываниям, этого как будто не замечает. UDF приводит примеры, как в последнее время он кормит граждан обещаниями о скором повышении уровня жизни.

Обещание медикам: зарплата скоро вырастет (ну или к 2025 году)

В конце прошлого года на фоне некоторого роста зарплат медиков с учетом «ковидных надбавок» Лукашенко потребовал сохранить им доходы на уровне 2 тысяч рублей и после пандемии («врачи пойдут у нас в бюджетной сфере как локомотив по зарплате»).

Но в последние месяцы стало заметно, что этого может и не случиться: в апреле средняя зарплата у врачей снизилась до 2 129 рублей. И тут Лукашенко выступил с новым требованием.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич назвал «подарком президента» изменения в системе оплаты труда, благодаря которому зарплаты якобы вырастут.

Можно также вспомнить, что полтора года назад Лукашенко заявил, что врачи в 2025-м году якобы будут получать в полтора раза больше средней зарплаты по стране. Но, видимо, ключевыми в том высказывании были слова «да, какой-то период времени надо потерпеть».

Обещание учителям: зарплата вырастет к 2025 году

О том, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату по стране, Лукашенко говорил еще в 2019 году. Недавно он «обновил» свое обещание.

Как рассказал министр образования Андрей Иванец, белорусский диктатор поставил задачу, что к 2025 году заработок педагогов должен составить порядка 100-106% от средней заработной платы по стране.

Обещание всем: рост доходов на 20% до 2025 года

Во время президентских выборов-2020 года в своей предвыборной программе Лукашенко пообещал, что средняя зарплата в Беларуси за следующие пять лет удвоится. После введения санкций, он «забыл» об этих планах, но продолжил уверять, что белорусов ждет рост уровня жизни.

В прошлом году белорусский диктатор утвердил программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года, в которой говорится, что реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся в 1,2 раза.

Обещание пенсионерам: пенсии будут составлять 40% от средней зарплаты

После президентских выборов-2020 белорусский диктатор подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. В последнее время чиновники уверяют, что так и есть, используя формулировки «порядка 40%», «около 40%».

Но на самом деле, если пересчитать (средняя зарплата за май – 1573 рубля), то эта цифра ниже: в зависимости от месяца она в последнее время составляет 34-37%.

Обещание военным и силовикам: соцподдержка будет усилена с 2023 года

Самый свежий пример обещаний белорусского диктатора. 12 июля Лукашенко заявил, что соцподдержка военных и силового блока будет усилена с «уже с будущего» 2023 года.

Этот пример особенно подчеркивает нюанс большинства обещаний Лукашенко: как правило он говорит о достаточно отдаленной перспективе или не обозначает сроки вовсе. Так, в начале этого года Лукашенко уже «подкармливал» силовиков заявлением насчет строительства жилье с господдержкой: «Абсолютный приоритет – многодетные семьи и люди в погонах».

Но если раньше, при росте экономики, высказывания белорусского диктатора выглядели не всегда оправданным оптимизмом, то после 2020 года (с началом политического кризиса в стране) причина обещаний заключается, по всей видимости, в опасении вызвать раздражение у разных категорий населения.

Отсюда и заявления, что вот-вот зарплаты пойдут в гору – даже в условиях существенного падения экономики.

При всем этом, если пристально следить за высказываниями Лукашенко, можно увидеть, что он хорошо понимает: никакого роста доходов на самом деле не предвидится. Порой он довольно откровенно дает понять, что «денег нет».

Так, весной текущего года Лукашенко прямо заявил, что государственным СМИ надо определиться с кадровым составом и оптимизироваться «настолько, насколько сегодня возможно». Другими словами – по максимуму увольнять сотрудников.

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