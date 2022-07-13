Белорусы могут встретиться с тараканом-автомобильчиком

Белорусы могут встретиться с тараканом-автомобильчиком2
- 13.07.2022, 16:23
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Но не смогут больше завести дома льва или тигра.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвердило перечень животных, которых запрещено содержать в квартирах и жилых домах. Постановление №34 от 27 июня внесено в Национальный реестр правовых актов и будет опубликовано в ближайшее время. Оно вступит в силу с 1 августа.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень животных, запрещенных для содержания в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах вошли:
королевская кобра;
особи питонов, длина которых превышает 4 м;
все виды морских черепах;
все виды семейства медвежьи;
лев;
тигр;
пума;
все виды рода шимпанзе;
росомаха;
все виды рода журавлиные;
африканский страус.
Интересно, что перечень не выглядит всеохватывающим. В нем нет многих крупных или опасных животных, например, копытных, слонов, бегемотов или носорогов. Вероятно, в Минприроды считают, что ни у кого не возникнет идеи завести их на даче.
Также постановлением утвержден перечень животных, которых можно содержать в контактных зоопарках. В него вошли:
нутрия;
морская свинка;
дегу;
мадагаскарский таракан;
таракан-автомобильчик.
Таракан-автомобильчик (Lucihormetica subcincta) получил свое любительское название из-за характерных желтых пятен у самцов, которые напоминают автомобильные фары. Насекомое распространено на территории Колумбии и частично Венесуэлы.