закрыть
13 июля 2022, среда, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пираты Черного моря

5
  • Виталий Портников
  • 13.07.2022, 17:05
  • 6,350
Пираты Черного моря
Виталий Портников

В чем заключается план Путина?

Деоккупация острова Змеиный позволила Украине начать перевозку зерна через Дунай в Черное море – и сразу же обнаружились проблемы инфраструктуры, о которых украинцы в недавнем прошлом и не подозревали. Стало ясно, что пропускная способность румынской Констанцы значительно уступает пропускной способности Одессы, что для того, чтобы обеспечивать потребности в перевозке украинского зерна румынскому порту необходима серьезная модернизация.

Ничего удивительного в этом нет: из Констанцы никогда не было такого грузопотока как из Одессы, одного из самых важных портов Европы. И думаю, что поэтому Владимир Путин хищно присматривается к знаменитому городу.

Да что там к городу – к Черному морю! Можно сказать, что установление контроля над Черным морем на протяжении многих десятилетий является одной из главных политических задач Кремля.

Еще в 90-е годы, при Борисе Ельцине, Россия добилась от Украины права сохранить базу Черноморского флота в Крыму и фактически аннексировала часть морского побережья Грузии, установив контроль над Абхазией. Затем была аннексия Крыма – но еще до оккупации полуострова Черноморский флот был использован в войне России против Грузии в 2008 году. И вот новый этап осуществления российских амбиций: оккупация украинского юга, подготовка к аннексии Херсонской области и планы оккупации Николаевской и Одесской областей. Ну и, конечно, установление контроля над всем бассейном Азовского моря, превращение его во «внутреннее озеро» России – мечты об этом у российских «стратегов», опять-таки, были еще с 90-х годов, когда Россия не допустила раздела Азова между Россией и Украиной и навязала Киеву соглашение о совместном пользовании морем.

В Москве могут считать, что возможностей оккупировать всю Украину у российской армии на данном этапе противостояния не будет. Но отрезать Украину от моря – это не просто стремление лишить врага большой части экономического потенциала, уверен, это еще и стремление господствовать в морском бассейне, бросить очередной вызов НАТО.

Именно поэтому безопасность Черного моря – и Средиземноморья в целом – во многом будет зависеть от того, удастся ли восстановить примат международного права и элементарную справедливость, лишить Россию ее «территориальных приобретений», изгнать российских захватчиков с юга Украины и из Крыма, а Черноморский флот – из оккупированного украинского Севастополя.

Российские моряки – самые настоящие пираты XXI века, перед которыми поставлена задача мешать мирному судоходству, обстреливать с палуб своих кораблей чужие города, устраивать провокации против военных кораблей других стран. И Черное море, которое с древних времен называли понтом Эвксинским – морем Гостеприимства, уверен, должно быть избавлено от тех, кто законы гостеприимства нарочито и надменно нарушает, рискуя безопасностью и покоем всех тех, кто живет на прекрасных морских берегах.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип