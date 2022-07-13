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В случае исчезновения источника дохода у половины белорусов денег хватит максимум на месяц

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  • 13.07.2022, 17:26
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В случае исчезновения источника дохода у половины белорусов денег хватит максимум на месяц

Данные исследования.

Сбережения, на которые можно прожить как минимум полгода, есть только у каждого десятого белоруса. К такому выводу пришли в исследовательской компании SATIO, а аналитики Альфа Банка подтвердили, что весной клиенты совершали меньше транзакций, чем раньше, пишет OL.

В исследовании SATIO приняли участие больше 1 тысячи человек. Их ответы показали, что в случае исчезновения источника дохода у каждого второго белоруса денег хватит максимум на месяц. Прожить два месяца без дохода под силу 15% белорусов, а целый квартал — 10%.

Интересно, что самыми популярными финансовыми операциями назвали покупку и продажу валюты. Следом идут покупки в кредит или рассрочку, а также заимствование денег у родственников и знакомых.

В Альфа Банке аналитики тоже отслеживали поведение своих клиентов и подтверждают: весной они совершали транзакции реже, чем обычно. Что касается ближайших финансовых планов, то здесь в лидерах варианты купить иностранную валюту и выплатить кредит либо вернуть долг.

К слову, более 40% опрошенных и вовсе признались, что в ближайшем будущем не планируют совершать никакие финансовые операции. Причем две трети белорусов предпочитают не тратить свободные деньги. 65% респондентов считают, что важно откладывать финансы. 

Хранить сбережения белорусы предпочитают в долларах, именно на них делает ставку 73% населения. Но каждый третий отметил, что лучше держать деньги и в рублях, и в валюте. Еще один показательный момент: люди от 25 до 44 лет чаще предпочитают хранить деньги в долларах, а вот старшее поколение — в евро.

Авторы исследования отмечают, что при откладывании денег эти ресурсы не участвуют в экономическом обороте. И такую тенденцию сложно назвать позитивной. В итоге две трети участников опроса считают, что сейчас неблагоприятная обстановка для инвестиций.

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