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«16-летний разносчик пиццы без квалификации зарабатывает тысячу евро»

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  • 13.07.2022, 17:50
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«16-летний разносчик пиццы без квалификации зарабатывает тысячу евро»

Белоруска из Испании рассказала о зарплатах, налогах, ценах и тратах.

Белоруска Ирина Пархоменко уехала из Беларуси в 24 года. Училась в Польше, влюбилась, вышла замуж и поехала за мужем в Испанию. Там работала в туризме — спрос на русскоязычных гидов был высоким. Через несколько лет брак распался, но Ирина освоилась в новой стране и не захотела уезжать. Даже купила квартиру. Спустя несколько лет Ирина познакомилась со вторым мужем Хавьером, а недавно у пары родился сын. В новом выпуске проекта «Где нас нет» Ирина Пархоменко рассказала, сколько стоит жизнь в приморском городе Испании.

Аренда хорошей квартиры с двумя спальнями — 600 евро, ипотека — 0,75% годовых

Ирине 37. Вместе с мужем и маленьким сыном они живут в небольшом приморском городе Салоу. В Испании Ирина вот уже 12 лет. До переезда она получила две профессии — социолога (отучилась в БГУ) и маркетолога (это образование получила в Польше).

— После переезда в Испанию встал вопрос: продолжать научную карьеру в университете Барселоны и писать диссертацию, или вплотную заняться работой. Я решила уйти в туризм с головой, — говорит она. — Мне повезло, был бум туризма, и профессия гида была очень востребована на русскоязычном рынке. И на тот момент я зарабатывала выше среднего, но зачастую работала не по 40 часов в неделю, а по 80, иногда и по 100. Тяжелая работа позволила мне укрепить свое материальное положение, потому что первый брак распался, и все свои проблемы я решала сама.

За четыре года работы Ирине удалось накопить на стартовый взнос для ипотеки. Тогда ей было 29 лет.

— Был коротенький период, года два, когда цены немного упали, — рассказывает женщина. — Конечно, в Барселоне или Мадриде жилье стоит астрономически, и я бы не потянула, но в моем городке Салоу цены в тот момент были пониже.

Условия для оформления ипотеки в Испании достаточно выгодные, считает собеседница, но нужен рабочий контракт с не самой низкой зарплатой. Первый взнос составляет не менее 25% от стоимости жилья. Условия по процентам могут варьироваться в зависимости от банка. У Ирины это 0,75% годовых, в месяц она платит 360 евро. К тому же по условиям ипотеки обязательно оформлять страховку на жилье (200 евро в год) и страхование жизни (80 евро в год). Плюс к этому расходы на обслуживание территории дома и бассейна у дома — 200 евро в три месяца.

До покупки квартиры Ирина снимала жилье. Говорит, за 10 лет в Испании цены на аренду практически не изменились. А вот стоимость жилья подскочила — очень вырос спрос.

— Аренда однокомнатной квартиры на постоянной основе у нас в Салоу обойдется от 400 евро в месяц. Но это минимум. Если квартира комфортная, в хорошем, не туристическом районе, с двумя спальнями — 600 евро и выше, — объясняет собеседница.

— Десять лет назад снять квартиру было нетрудно: нашла по объявлению, показала отчеты о последних зарплатах, и нет проблем, — продолжает Ирина. — Сегодня все по-другому. В Испании очень сложно выселить чужого человека из своего жилья, даже если арендатор отказывается платить. Долгие судебные процессы, которые могут длиться месяцами, а то и годами — феномен этой страны. Поэтому владельцы жилья очень тщательно проверяют всю подноготную, изучают, где человек работает, какие доходы, просят несколько залоговых сумм. Неохотно берут с детьми, потому что их еще сложнее выселить в случае конфликтной ситуации.

Что касается коммуналки, то здесь свои особенности. Во-первых, в Испании практически во всех квартирах нет центрального отопления. Поэтому жилье приходится обогревать самостоятельно. Решение Ирины — кондиционеры, которые дают или теплый, или холодный воздух. Во-вторых, есть много компаний по продаже электроэнергии. Они каждый день устанавливают новые цены, фиксированных тарифов нет.

— Коммунальные услуги теперь обходятся гораздо дороже, особенно эта разница чувствуется зимой. Казалось бы, мы живем на теплом побережье, но зимы все равно бывают прохладные, — уточняет белоруска. — Когда я снимала, за коммуналку платила 60−70 евро в месяц. Зимой иногда больше, потому что у меня была очень холодная квартира, и приходилось пользоваться кондиционером с обогревом. Теперь мы с мужем платим летом 70−80 евро. Но с зимой сложнее. Если раньше можно было надеть два свитера и поспать под двумя одеялами, то в нынешнем году мы так не экономили из-за ребенка. И приходили счета — где-то 200 евро в месяц.

«Средняя зарплата чистыми по стране — 1400 евро, но многие об этом только мечтают»

Говоря о зарплатах, Ирина констатирует: в Испании определенный социализм. Платить налоги приходится (и они немаленькие), а взамен обычный человек получает разве что бесплатную медицину. Она считает, что такая система выгодна для тех, кто согласен жить за минимум, и крайне невыгодна для тех, кто стремится к большему:

— По данным национального института статистики Испании, средняя зарплата в стране приближается к 1800 евро, но чистыми будет 1400. И даже эта цифра для многих сегодня является желанной. Около трети населения Испании получает оклад, сопоставимый с минимальной зарплатой. При нынешнем правительстве ее повысили до 1000 евро. И произошло уравнение зарплат. Это не очень справедливо: 16-летний разносчик пиццы без квалификации будет зарабатывать тысячу, а профессиональный фотограф с опытом не намного больше.

Часть налогов, как и в Беларуси, снимают при выдаче зарплаты. Но процент может варьироваться в каждой компании, объясняет белоруска. Где-то это несколько процентов, где-то — до 20%. Плюс за каждого работника работодатель автоматически платит 40% налога.

— Есть и дополнительное налогообложение. В конце года мы всегда составляем декларацию о доходах, — объясняет белоруска. — И если доход превысил определенную величину, придется заплатить дополнительно. Схема расчета этой величины не совсем понятная. Вот пример. До 14 тысяч евро в год не облагаются дополнительным налогом. И до 20 тысяч, если у вас была только одна работа. Но если эти же 20 тысяч вы заработали на двух или трех работах (например, летом я работаю в одной фирме, а зимой в другой), то налог платить придется. С 20 тысяч это может быть тысяча евро или больше. Зависит от ситуации. Если у вас есть дети, инвалиды в семье, эти выплаты будут меньше. Если вы приобрели квартиру в ипотеку до 2013 года — тоже значительно меньше. А вот те, кто купил квартиру в 2013 году и позже, от налогов не освобождается. Нюансов очень много.

Вдобавок Ирина и муж платят налог на собственность — 400 евро в год, на мусор — 90 евро в год. И еще в 360 евро обходится страховка машины. По словам белоруски, налоги в Испании идут в том числе на поддержку малоимущих.

— А это достаточно большой процент. Например, в Каталонии могут выплачивать 670 евро в месяц, если у вас нет никаких доходов и денег на счетах. И такая помощь может быть практически пожизненной. Но получается, что кто-то должен работать (а чем больше доход, тем больше налоги), а кто-то просто так получает деньги, — возмущается собеседница. — Определенную категорию населения это устраивает, для эмигрантов из стран Востока или Африки 670 евро могут показаться манной небесной.

За счет налогов в Испании бесплатная медицина. Правда, многие предпочитают все равно пользоваться частной. Ирина говорит, что государственная перегружена и не всегда может обеспечить качественную плановую помощь:

— Формируются большие очереди к узкопрофильным специалистам. Если у вас что-то срочное, то прооперируют бесплатно (в Испании клиники оснащены хорошо). Но если нужен плановый визит, его можно ждать год, полтора. По частной страховке — несколько дней. За свою я плачу 45 евро в месяц. Она не самая дорогая, но все покрывает.

«Цены удерживают большинство испанцев от желания иметь несколько детей»

Ребенка Ирина родила в начале года. А потом у нее и у мужа был 16-недельный декретный отпуск. Все это время они были с ребенком вместе.

— Эти отпуска можно разбивать, чередовать. Но первые 6 недель обязательны для обоих, — объясняет белоруска. — Однако деньги выплачиваются, если человек до этого работал. Если контракта не было — не получаешь ничего. Есть система небольших субсидий в 426 евро, но прожить на эти деньги очень сложно.

Сейчас ребенку Ирины 7 месяцев, ее декретный отпуск закончился. Но она пока не выходит на работу и остается дома. Основной доход в семью приносит муж. Он работает экономистом в фирме, которая занимается установкой интернета и информационными технологиями.

Ирина считает, что иметь детей в Испании — дело затратное. До 18 лет ребенку придется оплачивать детский сад, школу, кружки — все это влетает в копеечку.

— Нынешние траты у нас не самые колоссальные. Но это в силу того, что ребенку семь месяцев. Одежду мы ему не покупаем: много знакомых и друзей нам передарили одежду своих малышей, новые вещи. Подгузники обходятся в 50 евро в месяц, питание — 50−70 евро, — обобщает траты собеседница. — Конечно, мы потратились на какие-то предметы, купили коляску. Но не новую, за тысячу евро, а ту, которой пользовались. И вышло в три раза дешевле.

— Но самая большая статья расходов — садик и школа, это нам предстоит уже скоро, — смеется белоруска. — Ребенок будет расти, и траты будут возрастать: одежда, вещи, кружки. Каждый кружок в Испании платный. Детские садики до трех лет в большинстве городов платные, даже государственные. Есть некоторые муниципалитеты, которые предлагают бесплатные, но в Салоу такой возможности нет. Мой ребенок пойдет в садик в сентябре на полдня. Ему будет девять месяцев, и будем потихонечку адаптировать. Так вот, четыре часа в день в муниципальном садике нам обойдутся в 170 евро в месяц. Полный день вместе с обедом — 400 евро. Частные стоят еще дороже.

Дальше — школа. В Испании она начинается с трех лет. Есть бесплатные, но Ирина говорит, что все стараются искать платные:

— Там стоимость варьируется от 300 евро за месяц до 3000. Почему? Об этом не принято говорить в европейском обществе, но многим испанским и каталонским родителям не по душе, что их дети будут учиться с марроканскими и цыганскими детьми. По мнению испанцев, это достаточно проблемные дети. В таких кругах есть проблемы с наркотиками: 10-летний ребенок может принести в класс марихуану, например. Или цыганские дети, которые не очень стремятся учиться, могут тянуть весь класс вниз.

Ирина считает, что такие цены на детские сады, кружки и так далее удерживают большинство испанцев от желания иметь нескольких детей.

— Многие ограничиваются одним, — резюмирует собеседница.

«Испанцев хлебом не корми, дай посидеть вечером с бокальчиком вина»

На продукты у семьи уходит 500−600 евро в месяц, еще сто евро сверху — сухое молоко для ребенка. Ирина и Хавьер, как и многие, закупаются сразу на какой-то срок. Одно из мест, куда они часто заходят, — французская сеть супермаркетов Carrefour.

— Там часто бывают акции «2 по цене 1», «третий продукт на 70% дешевле» и так далее. Если мы увидели, что нам нужно, стараемся купить с запасом. Но пока не ужимаемся. — рассказывает белоруска. — Некоторые следят за скидками очень щепетильно, кто-то стремиться покупать на небольших рынках. Есть люди, которые экономят и еще раз экономят, потому что жить на тысячу евро с арендой жилья или ипотекой достаточно сложно.

Что же касается развлечений, на них уходит меньшая, но тоже значительная сумма. С рождением ребенка пара не стала реже выходить в свет:

— Салоу — это курортный городок, но к другим городам Испании это тоже относится. Самое популярное развлечение — посиделки в кафешках, особенно летом. Испанцев хлебом не корми, дай посидеть где-то вечером с бокальчиком вина, утром с чашечкой кофе. Мы с мужем позволяем себе пару раз в неделю выйти с друзьями, попить вина, выпить кофе, съесть испанские тапас. Раз-два в месяц обедаем или ужинаем в неплохих ресторанах, вдвоем или в компании друзей. Обед в ресторане стоит в среднем 50−60 евро на двоих. В целом, на посиделки в кафе, думаю, тратим 200−300 евро в месяц.

Еще около 100 евро в месяц у пары уходит на досуг: раз в неделю Хавьер ходит на теннис, Ирина раз в месяц на дайвинг. И еще около 80 евро в месяц «на красоту»: маникюр и парикмахерская.

Ирина говорит, для комфортной жизни двум взрослым и ребенку в небольшом испанском городе необходимо иметь месячный доход в четыре тысячи евро:

— Здесь я учитываю и расходы на садик и школу. В Барселоне или Мадриде нужно больше, из-за стоимости жилья.

Оплата ипотеки — 760 евро (муж Ирины также выплачивает ипотеку);

Электроэнергия — 70 евро (летом);

Покупки в магазине — 600 евро;

Траты на ребенка — 220 евро;

Связь, интернет — 40 евро;

Траты на машину — около 100 евро;

Спорт, красота — 180 евро;

Медстраховка — 45 евро;

Развлечения и рестораны — 400 евро;

Итого — около 2400 евро.

«Я помню свои корни, но Испания стала второй родиной»

— Кроме того, что здесь солнце, море, приятный климат и великолепная еда, здесь очень общительные и открытые люди, — Ирина подтверждает популярный стереотип о стране. — Но стоит учитывать, что есть испанцы, а есть каталонцы, которые более закрыты. А вот мой муж из центра страны, но вырос здесь, и его не назовешь средним испанцем. Он даже не настолько общительный, как я (смеется). Испания достаточно толерантна, не важно, какие у тебя взгляды, какой ты ориентации. Главное — уважать друг друга, не переступать личные барьеры, и без проблем с тобой будут общаться.

В Беларусь женщина ездит редко, а после пандемии и 2020 года перестала. Раньше у нее часто гостили друзья, теперь стало сложнее.

— Я белоруска, 22 года прожила в Беларуси. Однако по абстрактному понятию «Беларусь» я не скучаю. Скучаю по близким людям, которые там остались. Но интернет и современные технологии позволяют быть на контакте, — рассуждает собеседница. — С каждым годом в Испании в Беларусь я стремилась все меньше. Когда приезжала повидать родственников, буквально через неделю мне уже хотелось сбежать. Потому что очень тяжело смотреть на хмурые лица белорусов в транспорте, окунаться в этот мир, от которого я уже отвыкла. Когда я, расплачиваясь на кассе, по испанской привычке пытаюсь пошутить с продавцом, он на меня смотрит недоумевающими глазами. И сразу себя одергиваю: «Я не в Испании, я в Беларуси, здесь шутки неуместны» (смеется). Все напряжены, отгораживаются барьерами. У меня начиналась депрессия, поэтому я старалась часто и надолго туда не ездить. Я помню свои корни и хотела бы позже привезти сына в Беларусь, но Испания стала второй родиной.

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