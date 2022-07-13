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Данилов: У ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года

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  • 13.07.2022, 17:54
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Данилов: У ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года

Территории будут освобождаться поэтапно.

Украина восстановит контроль над своими границами в пределах кордонов на 1991 год. Территории будут освобождаться поэтапно, у ВСУ есть гибких график, по которому они планируют действовать. Ситуация на войне постоянно меняется, поэтому ни о каких конкретных сроках говорить нельзя. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что вопрос деоккупации украинских земель решает армия. Освобождение территорий будет идти по этапам. У войск есть гибкий график, который зависит от обстановки. Украина стремится восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия, прежде всего, во вторую, третью, четвертую очередь. Этот график есть у них. Он достаточно гибок, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, которая была определена в 1991 году, вернется в наш дом", - объяснил чиновник.

По его словам, несмотря на присутствие понимания того, что Украина одержит победу над Россией, о конкретных сроках говорить нельзя, поскольку ситуация на войне стремительно меняется.

"Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", - подчеркнул Алексей Данилов.

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