Курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро 4 13.07.2022, 17:56

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Экономист рассказал, как сохранить свои сбережения.

Цена евро на белорусском валютном рынке опустилась почти до уровня доллара. При этом в мире курс евро впервые с 2002 года опустился ниже курса доллара. При этом обе валюты обесцениваются невиданными ранее темпами, хотя все равно намного медленней, чем белорусский рубль. В этой ситуации логично опасаться за будущее своих накоплений. Журналисты zerkalo.io спросили у экономиста, что делать со своими сбережениями, чтобы потери были минимальными, а в идеале можно было бы и заработать.

В какой валюте и форме лучше хранить свои сбережения

Главное правило остается прежним — разделить сбережения на разные валюты и, если позволяют обстоятельства и размер накоплений, на разные формы их хранения. Диверсификация валют позволяет снизить риски, а, значит, и потенциальные потери.

Один из вариантов в нынешних условиях, говорит старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский, — держать деньги в разных валютах дома. Но так есть риск потерять их в случае ограбления.

— Те, кто могут, наверняка, пытаются открыть счета за рубежом и вывести деньги туда. С этим у белорусов есть серьезные проблемы: даже те банки, которые не попали под санкции, часто заявляют о каких-то сбоях и проблемах со SWIFT-переводами, — говорит экономист и уточняет: эта ситуация показывает, что главные риски для сбережений несут санкции и регулирование финансовой системы в Беларуси, а не движение доллара и евро на мировом рынке.

Эксперт советует не спешить избавляться от евро, несмотря на снижение его стоимости. Одна из причин — невозможно точно предсказать движение валют. Падение евро сейчас вовсе не означает, что этот процесс будет длиться долго.

— Если будет мировой экономический кризис, то, наверное, случится дополнительное бегство в доллар. В этом случае евро ослабнет еще больше. Но никто не может это предсказать наверняка, — уточняет он.

Для тех, кто предпочитает держать накопления в белорусских рублях, риски излишней регуляции отпадают, потому что эти деньги останутся в обороте и никто не запретит ими пользоваться. Но инфляция национальной валюты Беларуси опережает этот же процесс для доллара и евро: 17,6% против 9,1% и 8,1 соответственно.

— Любая валюта подвержена инфляции, даже в нормальные времена в долларе она была 2%. Это все равно означает, что ваши сбережения [если их просто хранить, а не инвестировать или отнести в банк] теряют 2% в год. Поэтому в идеале хранить сбережения лучше в чем-то, что не подвержено инфляции. В этом плане у современных белорусов тоже есть большое сложности.

Обычно эксперты рекомендуют вкладывать в облигации и рынки акций. Но сейчас, продолжает эксперт, белорусам как никогда сложно открывать брокерские счета, отчасти потому что некоторые банки попали под санкции. При этом брокеры не хотят работать с гражданами нашей страны.

— Другой способ — покупать, например, объекты недвижимости. Собственно этим белорусы сейчас активно занимаются. Мы видим всплеск на рынке недвижимости: люди пытаются сберечь свои деньги, купив квартиру. Там тоже есть риски. Если будет сжиматься вся белорусская экономика, то и квартиры станут дешеветь. Хотя и в этом случае они будут терять в цене не так активно и быстро, как белорусский рубль, — предлагает еще один вариант Лев Львовский и добавляет: — В идеальном мире надо разложить все по разным банкам, в том числе зарубежным, часть держать в наличной форме, часть в акциях, недвижимости. Но для такой диверсификации нужно иметь достаточное количество средств, что, к сожалению, не все белорусы могут себе позвонить. Поэтому каждый на своем уровне смотрит, на сколько имеющуюся сумму можно попытаться диверсифицировать.

Что произошло с евро и долларом

Тренд на ослабление евро к доллару продолжается какое-то время и сейчас он подходит к психологически значимой отметке, хотя для экономики она не столь важна, отмечает экономист.

— Первый фактор — это то, что в 2020 году на поддержку населения и бизнеса в Америке и в Европе напечатали много денег. Это привело к высокой инфляции по историческим меркам. При этом США раньше начали закручивать гайки — поднимать ключевую ставку, а Европейский Центробанк (ЕЦБ) начал действовать позже. Вторая причина — это эффект бегства в доллар: когда происходит кризис, компании и люди начинают обменивать свои сбережения на доллары, потому что это самый ликвидный и стабильный, по общепринятому мнению, рынок, — объясняет Лев Львовский.

— Это не коллапс еврозоны и не окончательная победа США над всем миром. Это просто среднесрочные флуктуации (колебания. — Прим. ред.) в обменных курсах. По этим фактам невозможно предсказать, что будет через год или два. Это будет зависеть от того, развернется ли мировая рецессия, будет ли еще большим бегство в доллар, а также от того, как будет действовать ЕЦБ относительно Федеральной резервной системы, — продолжает эксперт BEROC.

Потенциальные эффекты на белорусскую экономику от этого процесса подавляются гораздо более важными вопросами: что будет с санкциями, с попытками их обхода и с регуляцией финансового рынка в стране. «Главные для белорусов в плане валюты сейчас риски новой регуляции валюты на рынках», — заключает он.

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