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До +25°С ожидается в Беларуси в четверг

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  • 13.07.2022, 18:07
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До +25°С ожидается в Беларуси в четверг

Пройдут дожди.

До плюс 25 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 14 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 14 июля, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы могут усилиться до 14 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 9 до 15 градусов, а днем - от 19 до 25 градусов тепла.

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