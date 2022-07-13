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Нацбанк с 15 июля введет новшество по валютному рынку

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  • 13.07.2022, 18:21
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Нацбанк с 15 июля введет новшество по валютному рынку

Что изменится.

Нацбанк с 15 июля введет китайский юань в валютную корзину. Сейчас в ней — российский рубль, доллар и евро.

Так, с 15 июля валютная корзина будет выглядеть следующим образом: на российский рубль — 50%, доллар — 30%, евро — 10%, китайский юань — 10%.

«При принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже (с 18 марта этого года начались торги юанем. — Прим. ред.)», — поясняет регулятор.

Зачем нужна валютная корзина?

Как правило, для расчета корзины выбирают валюты, на которые завязана наибольшая часть торгового оборота страны. Сейчас для Беларуси это российский рубль, доллар и евро. На российский рубль приходится самая большая часть торгового оборота, поэтому вес российского рубля в корзине валют самый большой — 50%, пишет интернет-ресурс banki24.by.

Валютная корзина — не новшество белорусского Нацбанка. Такой метод оценки национальных валют используют Центробанки многих стран для того, чтобы понять, что происходит с национальной валютой по отношению к основным валютам.

Рассмотрим пример: если на биржевых торгах растут сразу все основные валюты — доллар, евро и российский рубль, то очевидно, что белорусский рубль обесценивается. И наоборот, если все три основные валюты снижаются, то белорусский рубль укрепляется.

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