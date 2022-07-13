«Зарабатываем и собираем деньги» 13.07.2022, 18:40

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Пара из Беларуси рассказала о работе дальнобойщиками в Европе.

«Напарника надо искать лучше, чем жену», — говорит 34-летний Илья, белорусский дальнобойщик. Но у него вышло так, что его коллегой стала любимая девушка — 25-летняя Виктория, с которой они планируют пожениться. Больше года они колесят по дорогам Европы. Пара рассказала блогу «Отражение», как их общение в соцсетях переросло в романтические отношения, а потом — в совместную занятость. Они рассказали о поиске работы, заработках, нагрузках и кто за что отвечает в рейсе, а также каково месяцами находиться бок о бок в тесной кабине. Мы перепечатываем этот текст.

Начиналось все с «дай порулить»

Около восьми лет назад Илья из Кобрина был офисным сотрудником, работал технологом в фирме, которая делала пластиковые окна. Но что-то в работе парню «не зашло» и он переквалифицировался в водителя-дальнобойщика. На это почти все знакомые реагировали округлившимися глазами и подкручиванием пальцем у виска. Илья начал ездить по Европе и России, во время пауз зависал в соцсетях. Тогда он и познакомился с Викой, девушка жила в Минске и работала в роддоме акушеркой.

— С ней было интересно общаться, находились темы для разговоров, иногда просто мемчики друг другу слали. Это было такое крепкое приятельское общение, совсем не романтичное, без всяких намеков на что-то большее, — вспоминает Илья.

Как-то Вика предложила Илье встретиться в реале, мол, столько общаемся, а друг друга даже не видели. Парень согласился и в очередной рейс, когда он ехал через Минск, сообщил об этом девушке. Та примчалась на такси на стоянку, где стояла фура.

— Просто сидели и болтали в кабине. Первая встреча, а никакого неудобства не ощущалось, какое-то родственное ощущение своего. Поняли оба — теперь нас будет связывать не только переписка и дружба, но и более глубокие чувства, — сделали вывод Илья и Вика, вспоминая то время.

С тех пор пара начала встречаться. Илья на фуре возил девушку к себе на родину, познакомил с родней. Для Вики такие поездки были в радость — она была рядом с любимым человеком, да еще в кабине большегруза.

— Как-то Вика меня просит, а дай мне порулить. А у нее ж тогда прав не было вообще, только удостоверение тракториста, которое она в школе на УПК получила. Согласился, посадил ее за руль на пустой дороге. Я не боялся, потому что ничего сложного в управлении нового тягача нет — все на автомате, машина и затормозит, когда надо будет, — говорит Илья.

Управлять большегрузом девушке понравилось, с тех пор так и повелось: приезжает на фуре Илья — Вика за руль.

Через полгода Вика уволилась с работы и переехала жить в арендованную квартиру в Брест, туда же возвращался из рейса Илья. Сферу деятельности девушка сменила — пошла работать оператором АЗС. Заодно училась на водительских курсах на категорию «В».

За год девушка отучилась на водителя-профессионала

— Тогда мы даже разговоров не вели насчет того, чтобы вместе работать на фуре. Все решил случай: общались со знакомым инструктором по вождению, а он и говорит, мол, если ей так нравится управлять грузовиком, пусть идет ко мне учиться на категории «D» и «C», — вспоминает Илья.

Вика внезапному предложению обрадовалась, подумала: а почему бы нет? Как раз права на легковушку она уже получила. Так на три месяца она попала на водительские курсы для профессионалов, потом еще полтора месяца училась на категорию «Е». После в Польше отучилась на код 95 (сертификат водителя-дальнобойщика, которые нужен для работы в Евросоюзе). Девушка была так замотивирована, что на все обучение у нее ушло меньше года.

— Параллельно, во время учебы Вики, мы решили, что будем работать вместе. На польской фирме, где я работаю, ездят много пар. Спросил у своего пана, возьмет ли он Вику, он согласился.

— Когда сказала своим близким, что пойду работать на фуру, то от них не было ни восторга, ни негатива. Они относились к этому как к моей блажи, мол, поиграюсь недельку в дальнобойщика и вернусь, — рассказывает девушка с улыбкой.

«Зарабатываем и собираем деньги»

Недавно исполнился год с того момента, как Виктория и Илья начали работать вместе. Они работают вахтовым методом — несколько месяцев в рейсе, потом берут отпуск на столько дней, сколько считают нужным. Ездят они на рефрижераторе, возят скропорт, в основном овощи, фрукты и зелень. Чаще всего их маршрут из Польши в Испанию и обратно.

— Наш рефрижератор всегда в движении, стоим только 45 часов на паузе. Теперь из Польшу в Испанию мы едем двое суток, а когда я был один — на это уходила неделя. Вика у нас рулит и отвечает за «домашнее хозяйство». Я, кроме управления авто в свои часы, веду административную часть — проверяю накладные, слежу за температурой груза.

Зарплату им выплачивают по единой ставке — каждому 70 евро в сутки, в месяц из 30 дней получается у каждого по 2100 евро (больше 5500 рублей). Из заработка около 300 евро (почти 800 рублей) с каждого уходит на питание, развлечения и бытовые услуги.

— Но эти траты на жизнь не на широкую ногу, но мы и не экономим. Если хотим в кафе — идем, можем позволить купить себе хороший алкоголь. Вика готовит всякие домашние вкусняшки — голубцы, фаршированные перцы, драники, часто делаем овощи и мясо на гриле.

Белорусы договорились, что со своего ежемесячного заработка 1000 евро будут откладывать, остальные — тратить по своему усмотрению.

— В данный момент мы просто решили зарабатывать и собирать деньги, никуда не вкладывая. Ведь неизвестно, что будет дальше, где мы будем жить. Два года назад я начал строить дом, но цены на стройматериалы и услуги так взлетели, что стройку я заморозил, — говорит Илья.

«Дальнобойщиком тяжело, а в роддоме легко?»

Вика считает свою работу «лайтовой» и сплошным позитивом — сидит она высоко, как на троне, руль крутит руками с маникюром, волосы длинные распущенные. Одним словом — королева. Все на нее внимание обращают, лайки показывают, комплименты отпускают, на загрузках вкусняшки носят: как-то налили полтора литра горячего шоколада, какой-то водитель подарил кусок сала — всех случаев девушка уж и не помнит.

В то же время Илья отмечает, что если бы им пришлось работать на фуре с тентованным полуприцепом или ездить в Россию, то девушке пришлось бы ой как трудно, поехал бы он с ней тогда работать — вопрос.

— Многие удивляются, что я с ростом 160 см и весом 54 кг работаю дальнобойщиком. Родные, как увидели, что я здесь больше, чем на неделю, начали возмущаться, мол, не женская работа, бросай, — говорит Вика.

— Люди мыслят стереотипами, только недавно женщинам разрешили работать дальнобойщиками. Двойные у нас стандарты по поводу тяжелой работы для женщин. Значит, дальнобойщиком тяжело, а в роддоме легко? В роддоме Вика рожениц по 100 килограмм таскала, женская это работа? А на АЗС было требование смену 12 часов стоять на ногах — это легко?

— Да, в роддоме было гораздо тяжелее, — подтверждает Вика. — Например, надо женщину после родов переложить с каталки на кровать. Кому это делать? На смене я и моя коллега медсестра, таких же габаритов, как и я, а еще бабушка санитарка — она отказывается это делать, а врача просить не будешь. Тогда я впервые узнала, что такое прострел в спине.

Но иногда бывает, что «рулить» девушке страшно. Например, ехали они как-то ночью по Германии по трассе, на которой шел ремонт, и начался ливень. Вика испугалась, заныла, заплакала, Илью разбудила, помоги, мол, страшно. Парень в такие моменты любимую коллегу поддерживает и помогает.

«Домой не тянет — мы ж все время вместе»

— Мы, конечно, иногда ругаемся, особенно когда у меня ПМС. В такие дни Илья сидит и помалкивает, слова поперек мне не говорит, вкусняшки мои любимые приносит, чтобы я была не такая злая. Но в остальное время я его веселю, песню всякие пою, ему со мной не скучно, — смеется Виктория.

Коллеги дальнобойщики реагируют на пару нормально, но многие удивляются — как можно со своей женщиной проводить столько времени, иногда говорят: «Я б свою на первом паркинге высадил».

— Говорят, напарника надо искать лучше, чем жену. Это так, даже если напарник— лучший друг. Одно дело на рыбалку ходить вместе, совсем другое — совместный быт. К Вике я уже привык, домой не тянет — мы ж все время вместе. Не могу без нее уже.

Хотя пара признается, когда рейс у них был три месяца, то в конце было тяжело — хотелось побыть в одиночестве. Вернулись тогда в Беларусь, каждый к своим родителям, а на третий день друг по другу заскучали.

Сегодня в планах белорусов — поменять работу на более высокооплачиваемую, собрать денег на будущее, пожениться и завести детей.

— Конечно, когда появится ребенок, то Вика уже не будет дальнобоить, да и мне придется взять паузу на какое-то время — надо будет помогать жене дома, растить малыша.

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