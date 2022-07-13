В России против Максима Галкина завели уголовное дело 16 13.07.2022, 18:47

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Максим Галкин

Дело завели «за дискредитацию армии России».

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что против актера Максима Галкина завели уголовное дело за дискредитацию армии России, пишет издание kp.ru. Официального подтверждения пока нет.

Экс-депутат Государственной думы России Роман Худяков заявил, что уголовное дело против Максима Галкина завели в связи с заявлением ростовского блогера. Последний обратился в МВД и якобы еще 22 июня получил ответ со стороны силовиков. Но при этом блогер не предоставил подтверждения своего заявления. Единственное, что он опубликовал – это документ от ГУ МВД по Ростовской области, в котором говорится, что материалы дела они направили в Следственный комитет для проверки.

Роман Худяков также уточнил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМУС России по Ростовской области «усмотрел признаки состава преступления по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ», а именно, Галкин допустил высказывания, которые «являются ложными в отношении армии Российской Федерации».

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