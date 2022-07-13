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К концу года Литва построит забор на границе с Беларусью

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  • 13.07.2022, 18:53
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К концу года Литва построит забор на границе с Беларусью

Ранее забор на границе с Беларусью построила Польша.

Литва в 2022 году планирует завершить строительство физического барьера вместе с системой наблюдения по всей границе с Беларусью.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Абрамавичюс отметил, что благодаря решительным шагам Литвы в прошлом году в ответ на искусственно вызванный миграционный кризис удалось остановить наплыв мигрантов и перенаправить их обратно в Беларусь.

Однако он признал, что ситуация усугубляется очевидным противоречием между правом стран-членов Европейского Союза защищать свои границы и определенными законами ЕС относительно наличия у мигрантов права обращаться с просьбой об убежище где угодно.

"Мы как государство-участник предлагаем Комиссии, Совету (ЕС) внести изменения в законодательство, особенно в отношении Шенгенского кодекса о границах, чтобы учесть физический барьер как средство обеспечения защиты границы и рассмотреть некоторые специальные меры, чтобы предотвратить инструментализацию мигрантов", – сказал Абрамовичюс.

По его словам, Литва остановила наплыв мигрантов и контролирует ситуацию, но геополитическая ситуация в регионе после миграционного кризиса прошлого года ухудшилась, поскольку гибридная агрессия превратилась в войну в Украине, в которой Беларусь является союзником президента России Путина.

Напомним, Литва и Польша летом-осенью 2021 года страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного Александром Лукашенко. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью, Польша недавно завершила строительство 186-километровой стены.

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