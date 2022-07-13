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Россия в Украине применила все виды своего ракетного оружия

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  • 13.07.2022, 19:02
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Россия в Украине применила все виды своего ракетного оружия

РФ запускает как современные, так и устаревшие советские ракеты.

Российская армия с начала полномасштабного вторжения применила для ударов по Украине все виды ракет, имеющиеся на вооружении, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouТube агентство "Укринформ",

"Россия как страна-агрессор применила против нас фактически все типы ракетного вооружения, какие у них есть. Нигде в мире с таким не сталкивались. Еще ни разу такой ракетной атаки ни на одну страну мира не было… Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально противостоять вражеским атакам", – подчеркнул предстваитель Воздушных сил.

По словам представителя Минобороны, РФ перешла, прежде всего, на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", – сказал он.

В то же время спикер напомнил, что самолеты оккупантов уже два с половиной месяца не залетает в воздушное пространство Украины – Россия изменила свою тактику в связи с эффективными действиями украинской ПВО.

"[Авиация России] действует с территории Беларуси, территории РФ, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", – констатировал Игнат.

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