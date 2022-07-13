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В Минске слесарь подрался с милиционером

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  • 13.07.2022, 19:17
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В Минске слесарь подрался с милиционером

Драка завязалась в переходе станции метро «Октябрьская».

Слесаря из Минска задержали по подозрению в участии в драке с милиционером в переходе станции метро «Октябрьская» в 2020 году.

Задержанный рассказал, что на станции метро «Октябрьская» он стал «участником массовой драки», во время которой «нанес телесные повреждения милиционеру».

Вероятно, речь идет о потасовке 26 октября 2020 года. Ранее очевидцы рассказали, что в тот день в переход «забежал один мужчина в форме и стал избивать человека».

«Люди его отбили, а после тот мужчина стал убегать по эскалатору и его начали бить», — сообщил читатель.

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