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ВСУ отбили попытки продвижения россиян к Харькову и ряд штурмов под Бахмутом

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  • 13.07.2022, 19:27
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ВСУ отбили попытки продвижения россиян к Харькову и ряд штурмов под Бахмутом

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные отбили попытки россиян провести штурмы на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжается 140 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте следующая:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник активизировал контрразведывательные действия. Идут постоянные обстрелы населенных пунктов Сумской области.

На Харьковском направлении украинские военные в очередной раз отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Враг пополняет запасы и пытается восстановить человеческие ресурсы. При этом россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных в Харьковской области. Продолжаются постоянные обстрелы населенных пунктов оккупантами.

На Славянском направлении захватчики осуществляют обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе ряда населенных пунктов. Врагом был нанесен авиаудар вблизи Мазановки. Попытки штурма в направлениях Ивановки и Долина украинские защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы районов Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направления оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов и Угледарскую ТЭС. При этом попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины украинские воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, но интенсивность атак стала меньше.

На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах около 20 населенных пунктов.

В акватории Черного и Азовского морей в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

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