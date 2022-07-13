Еще одну участницу гомельского праздника для украинских детей оштрафовали на крупную сумму 1 13.07.2022, 19:40

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Оксана Беляева

Речь идет о гомельчанке Оксане Беляевой.

Продолжаются суды над участниками гомельского праздника для детей украинских беженцев, разогнанного милицией в конце июня. Одну из женщин, пришедшую на мероприятие, оштрафовали на 640 рублей по административной статье, сообщает сайт правозащитников «Гомельская весна».

Речь идет о гомельчанке Оксане Беляевой, которой предъявили обвинение по статье 24.23 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия). 13 июля суд Центрального района Гомеля приговорил ее к штрафу в 640 белорусских рублей.

Напомним, праздник для детей украинских беженцев должен был состояться в гомельском парке 27 июня. Официальную заявку на проведение мероприятия не подавали.

По словам очевидца, милиция заставила участников разойтись, пригрозив «последствиями». Праздник все-таки удалось провести, но в другом месте и в формате «частной встречи».

Через несколько дней одну из организаторов мероприятия для маленьких украинцев, активистку и волонтера Аллу Короленко задержала милиция. Ее отправили в Гомельский ИВС и присудили 7 суток ареста.

Впоследствии госСМИ заявили еще об одном задержанном на празднике — фотографе Сергее Лысенко. Сообщалось, что ему присудили 15 суток ареста, однако не уточнялось, по какой статье.

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