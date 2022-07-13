Выборы преемника Бориса Джонсона: два кандидата выбыли из гонки 1 13.07.2022, 19:47

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Следующий тур состоится в четверг.

Шесть из восьми кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании прошли во второй тур.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу «комитета 1922 года» внутри политсилы сэра Грэма Брэди.

Из гонки за кресло преемника Бориса Джонсона выбыли новый канцлер казначейства Надим Захави и бывший министр здравоохранения Джереми Хант. Для прохождения в следующий тур кандидат должен был получить не менее 30 голосов депутатов.

Результаты первого тура:

экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 88;

экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 67;

глава МИД Лиз Трасс — 50;

бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 40;

депутат Том Тугендхат — 37;

генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман — 32;

Надим Захави — 25;

Джереми Хант — 18.

Следующий тур состоится в четверг, 14 июля. После того как количество кандидатов сократится до двух, за победителя будут голосовать более 100 тысяч членов Консервативной партии. Имя нового британского премьера может стать известно 5 сентября.

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