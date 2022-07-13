Катерина Андреева: Я получила больше, чем Солженицын 1 13.07.2022, 20:01

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Екатерина Андреева

Журналистка восприняла незаконный приговор с достоинством.

«Я получила больше, чем Солженицын», — грустно пошутила сегодня Катерина Андреева. Действительно, Александр Солженицын при Сталине в 1945 году получил 8 лет лишения свободы. А Катя путем сложения двух приговоров — 8 лет и 3 месяца, пишет в Facebook муж Катерины, также журналист Игорь Ильяш.

«Катя восприняла приговор со спокойным достоинством. Когда зачитывали эту цифру, она иронично улыбалась. Внешне поведение Кати ничем не отличалось от ее поведения на первом приговоре. Только теперь она была в элегантном кремовом платье.

На основе каких событий возникло это дело нам до сих пор неизвестно. В суде было заявлено, что Катя признана виновной «в передаче государственных секретов иностранной организации, иностранному государству».

В принципе, уже этого достаточно, чтобы понять механизм генерирования подобного обвинения. Катя работала на иностранное СМИ, а журналистские расследования были одной из ее профессиональных специализаций… То есть на один из ее старых журналистских материалов просто натянули формулировку из ст. 356 УК и дали за это 8 лет.

Причем несколько лет назад то, за что сейчас получила этот людоедский срок Катя, не считалось даже административным правонарушением — ну а иначе бы это дело появилось тогда, а не теперь, когда Катя уже более 600 дней лишена свободы.

Но планка ненормальности взмыла за это время до заоблачных высот.

По сегодняшней Беларуси можно изучать анатомию террора — то, как растут масштабы беззакония и градус насилия, если они не встречают должного сопротивления. И если кто-то думает, что мы уже достигли предела, то он сильно ошибается. «Всегда есть ад еще страшнее», — утверждала знаменитый психолог Эдит Ева Эгер. Она, бывшая узница Освенцима, знала о чем говорит.

Но не менее важно знать, что любой ад конечен. Задача каждого из нас заключается в том, чтобы приблизить его (ада) конец.

Каким бы трудным, опасным и ужасным не был этот путь, мы не имеем права опускать руки, останавливаться и сдаваться. Мы выстоим.

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