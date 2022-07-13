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В Бобруйском районе пенсионер ради интереса распилил снаряд времен войны

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  • 13.07.2022, 20:17
  • 3,858
В Бобруйском районе пенсионер ради интереса распилил снаряд времен войны
иллюстрационное фото

Он лишился ноги.

В Бобруйском районе 67-летний местный житель из любопытства попытался распилить неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны — в результате ему оторвало ногу. Несчастный случай произошел 11 июля, сообщает Следственный комитет.

Выяснилось, что еще в начале июля семейная пара из Бобруйского района привезла к себе в двор грунт для ремонтных работ и обнаружила там снаряд времен войны. Чтобы он не взорвался прямо возле дома, супруги выбросили находку в мелиоративный канал неподалеку.

Об этом узнал 67-летний отец женщины, который у них гостил, и решил достать снаряд из воды. На этом пенсионер не остановился: из любопытства он решил распилить находку электроинструментом.

В результате произошел взрыв, которым мужчине оторвало часть левой ноги. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следователи обнаружили на месте происшествия осколки снаряда, одежду и режущий инструмент. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

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