В Гааге состоится конференция по военным преступлениям РФ 5 13.07.2022, 20:28

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Украина призовет создать спецтрибунал для Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля на онлайн-брифинге, который транслировали на странице МИД в Facebook, анонсировал участие в конференции, посвященной военным преступлениям России.

"Специальный трибунал для России. Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии, которое посвящено ответственности России за преступления, совершенные на территории Украины. Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Это будет центральной линией моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал он.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, подчеркнул он.

"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути – это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ (в том числе это президент РФ Владимир Путин. – Прим.) к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – добавил Кулеба.

Военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда и МУС уже проводит расследование, отметил он.

Трибунал, продолжил министр, будет дополнять работу МУС – "закроет пробел".

"Агрессивная война России против Украины является величайшей войной в Европе с 1945 года и создание трибунала станет надлежащим правовым ответом на нее. Это возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины", – добавил Кулеба.

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