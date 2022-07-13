Украина разрывает отношения с КНДР 4 13.07.2022, 20:37

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Это связано с признанием Северной Кореей «ДНР» и «ЛНР».

В МИД Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Причиной разрыва стало признание КНДР т.н. ЛНР и ДНР независимыми республиками.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать т.н. независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР.

"Обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, Северная Корея признала "ДНР" и "ЛНР".

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