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Ученые Гарварда перечислили способы стать счастливыми

  • 13.07.2022, 20:49
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Ученые Гарварда перечислили способы стать счастливыми

Эти навыки можно приобрести.

Научную работу, в которой изучалось человеческое счастье, провели в Гарварде. Журналисты, изучив исследования ученых, вывели критерии счастливой жизни.

Одно из главных условий – надежные социальные связи. Люди с крепкими отношениями здоровее как физически, так и психически. Они считают себя более счастливыми, чем те, кто коммуницирует с окружающими редко.

Еще важно выработать у себя привычку замечать позитивные стороны жизни, отмечают исследователи. Надо “настроить” свой ум так, чтобы он реагировал лишь на приносящие пользу аспекты жизни.

И еще один незаменимый навык советуют приобрести специалисты – принимать себя.

«Идея состоит в том, чтобы… не осуждать свои эмоции, а распознавать их», — подчеркнула профессор психологии Университета Британской Колумбии Элизабет Данн.

Чувство самопринятия помогут развить занятия медитацией, пишет издание CNet.

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