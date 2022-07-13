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Резников: США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по «болезненным» местам оккупантов

  • 13.07.2022, 21:02
Резников: США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по «болезненным» местам оккупантов
Алексей Резников

ВСУ наносят удары «как хирург скальпелем».

Американские партнеры Украины удовлетворены точностью работы украинских артиллеристов с использованием систем HIMARS при ударах по российским войскам. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга с польским коллегой Мариушем Блащаком, сообщает 13 июля пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Резникова, результаты применения HIMARS обсуждались во время недавних переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой в том числе относят современные польские САУ Krab, наносит сегодня поражение России и вообще меняют картину боя. Я думаю, что так будет и дальше", – подчеркнул министр.

Резников отметил, что защитники Украины использует современный подход стран НАТО и наносят точные удары, работая, "как хирург скальпелем". Он добавил, что Украина получает не так много высокоточного оружия, поскольку помощь силам обороны нашей страны означает снижение обороноспособности страны-партнера.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американской РСЗО. Современная война, по убеждению Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие"

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