В Беларуси хотят существенно отредактировать Трудовой кодекс 13.07.2022, 21:05

Что нужно знать работникам.

В Беларуси планируют ввести изменения в Трудовой кодекс. Среди возможных новшеств — оплачиваемые выходные дни под диспансеризацию, а также выдача сотрудникам вредных производств денег вместо молока. Чиновники также рассматривают возможность ввести оплачиваемый выходной при свадьбе работника или рождении ребенка. «Зеркало» рассказывает, что может измениться.

Возможные новшества прописали в законопроекте «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», его подготовили к первому чтению в парламенте. Пока документ не утвердили, то есть в тексте пойдет речь о предложениях, которые не начали действовать.

Оплачиваемые выходные при свадьбе или рождении ребенка

Чиновники рассматривают возможность ввести до трех оплачиваемых выходных дней при свадьбе работника, рождении ребенка или смерти близкого родственника, а также некоторых других уважительных причинах. Такую возможность наниматель может прописать, к примеру, в коллективном договоре.

«Для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сохранение среднего заработка осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год», — уточняется в законопроекте.

При этом есть важный нюанс, что наниматель будет определять, насколько уважительная причина для таких оплачиваемых выходных.

Выходные дни под диспансеризацию

В Трудовом кодексе хотят прописать, как работники смогут проходить диспансеризацию. Так, предлагается ввести один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Работник будет получать за этот день средний заработок. Но воспользоваться такой возможностью, как планируется, работники, которым меньше 40 лет, можно будет только раз в три года.

При этом работники старше 40 лет смогут брать один оплачиваемый выходной день под диспансеризацию один раз в один год, а те, кто трудится на пенсии, — два дня в год (это касается также тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается меньше пяти лет).

Чтобы получить такой выходной, работнику нужно написать заявление и согласовать его с нанимателем.

Новшества по удаленной работе

Чиновники хотят ввести новшества также по дистанционной работе. Так, нанимателям хотят разрешить переводить работников на такой формат не только на постоянно, как сейчас, но и временно. Но сделать это можно будет, как предлагается, на срок, который не может превышать шесть месяцев в календарном году.

«Условие о выполнении работником дистанционной работы временно оформляется приказом или распоряжением нанимателя», — говорится в законопроекте.

Также в Беларуси могут ввести комбинированный формат работы. Работник сможет чередовать удаленку и работу в офисе. В трудовом договоре нужно будет прописать, что работник переходит на комбинированный график.

Ранее в Минтруда заявили, что возник запрос на смешанную работу.

— К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня — дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня — дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, — уточняла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Хотят ввести изменение по подписям документов

В Трудовом кодексе хотят прописать возможность ознакамливать с документами работников, которые трудятся на дистанционке, в электронном формате. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает только ознакомление под роспись работников. «Необходимость направления работнику копий документов на бумажном носителе определяется по соглашению сторон», — уточняется в законопроекте.

Предложение для работников вредных производств

Тем, кто занят на вредных и опасных работах, хотят разрешить выдавать деньги вместо молока или равноценных пищевых продуктов. Для этого надо будет написать заявление. При этом правительство должно будет прописать размер и порядок выплаты, если новшество будет принято.

Возможное новшество по выплате зарплат

Одно из предложений — обязать нанимателей выплачивать зарплаты работникам не реже двух раз в месяц. Речь как о трудовых договорах, так и о контрактах. Сейчас контрактами может быть предусмотрена другая периодичность. К примеру, раз в месяц.

Отпуск для написания диссертации

В Трудовом кодексе хотят прописать, что наниматель обязан предоставить работнику отпуск на написание диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Но такой возможностью смогут воспользоваться, как ожидается, только те, кто прошел предварительную экспертизу диссертации.

Отпуск до 30 календарных дней должны в таком случае предоставить однократно, при этом за работником будет сохраняться средняя зарплата.

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