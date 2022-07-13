Облава в Иваново: известно о стрельбе и как минимум четырех задержаниях 2 13.07.2022, 21:23

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Елена Пуцикович

В кого стреляли милиционеры?

В Иваново в Брестской области в среду 13 июля задержаны по меньшей мере четыре человека. Имена трех из них правозащитникам известны: это Тамара Подымако, Марина Киевец и бывшая учительница Елена Пуцикович. Последняя уже отбывает «домашнюю химию» за два репоста с информацией о милиционерах, сообщает «Весна».

По словам соседей Елены Пуцикович, при ее задержании слышались выстрелы. Вероятно, милиционеры могли стрелять в собаку, так как впоследствии после у дома женщины видели ветеринаров и скорую помощь. Ранее местные силовики уже угрожали стрелять в животных.

Елена Пуцикович

По информации правозащитников, еще один задержанный — бывший сотрудник МВД.

Сообщается, что сотрудники минского ГУБОПиКа увезли их в наручниках в неизвестном направлении, также нет информации о причине задержания.

Тамара Подымако и Марина Киевец.

У задержанных прошли обыски. Известно, что передачи для них не принимают, только лекарства.

Кроме того, сегодня стало известно, что в конце июня суд Иваново оштрафовал местного жителя на 960 рублей (30 базовых величин) за репост со страницы «Радыё Свабода» в Facebook, который тот сделал пять лет назад. Штраф ему присудили по статье 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов).

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