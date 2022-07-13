Reuters: США успешно испытали гиперзвуковую ракету 7 13.07.2022, 21:38

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Испытания прошли 12 июля.

Воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp 12 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Источники издания сообщили, что испытания прошли на фоне растущей обеспокоенности относительно того, что Россия и Китай достигли больших успехов в разработке собственной гиперзвуковой оружия.

Отмечается, что во вторник у побережья Калифорнии военные успешно испытали ракету-носитель воздушного оружия быстрого реагирования (ARRW).

ARRW поднимается вверх под крылом самолета перед тем, как он будет запущен к цели. Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, или примерно 6200 км в час.

Подрядчики оборонного ведомства надеются получить выгоду от перехода до гиперзвуковой оружия не только путем его создания, но и путем разработки новых механизмов обнаружения и поражения.

Успешные испытания свидетельствуют о прогрессе США по разработке гиперзвуковой оружия, хотя раньше бывали и неудачные испытания, а также росло беспокойство, что Соединенные Штаты отстают в гонке вооружений.

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