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В Украине задержали трех белорусов за незаконный переход границы

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  • 13.07.2022, 22:10
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В Украине задержали трех белорусов за незаконный переход границы

Это следует из решений украинских судов.

27 и 29 июня в Украине задержали трех граждан Беларуси, которые нелегально перешли белорусско-украинскую границу. Это следует из решений украинских судов, опубликованных в едином государственном реестре судебных решений Украины.

Согласно решению Овруцкого районного суда Житомирской области от 1 июля, 27 июня гражданин Беларуси нелегально пересек украинскую границу «с целью вступления в батальон Калиновского». С собой у белоруса был паспорт, он перешел границу незаконно, потому что пункты пропуска были закрыты из-за войны. Суд приговорил его к административному аресту на 15 суток.

В решении Луцкого горрайонного суда Волынской области от 1 июля говорится о мужчине, представившемся гражданином Беларуси, который 29 июня незаконно пересек границу в районе пограничного знака 0123 на участке отделения инспекторов пограничной службы «Пища» отдела «Свитязь» 6-го пограничного отряда. У мужчины не было при себе документов, подтверждающих личность. Суд постановил направить его в Пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на срок 6 месяцев с целью идентификации.

Возможно, речь идет о случае, о котором сообщал Госпогранкомитет Беларуси. По информации ГПК, 29 июня двое неизвестных пытались перейти белорусско-украинскую границу. Один был задержан, второму удалось скрыться.

5 июля Шацкий районный суд Волынской области принял (решение https://reyestr.court.gov.ua/Review/105128423) об аресте на двое суток гражданина Беларуси, старшины по материальному обеспечению в Брестской пограничной группе. Как говорится в решении суда, он незаконно пересек границу 29 июня в 13:20 «на территории Шацкой ОТО Ковельского района Волынской области, в направлении Дубок (РБ) – Хрипск (Украина)» и был задержан в 200 метрах от границы в районе пограничного знака 0123 на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы «Пища» отдела «Свитязь» 6-го пограничного отряда.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что белорусский пограничник перешел границу, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против России. По его словам, он шел в Украину вместе с товарищем, но их обнаружили и преследовали со стрельбой, поэтому только он один смог пересечь госграницу.

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