закрыть
13 июля 2022, среда, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ООН: 9 млн человек выехали из Украины с начала войны

  • 13.07.2022, 22:12
ООН: 9 млн человек выехали из Украины с начала войны

Лидером по приему украинских беженцев в ЕС остается Польша.

Более 9 миллионов человек выехали из Украины с начала российского вторжения, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство ООН по делам беженцев.

Лидером по приему украинских беженцев в Евросоюзе стала Польша: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 украинцев, спасающихся от войны. Около 900 тысяч нашли приют в Германии, 391 тысяча - в Чехии, примерно по 150 тысяч - в Турции и Италии. Чуть более чем по 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии и Словакии.

В России, по оценкам ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины. Российские СМИ со ссылкой на силовые структуры заявляют о более чем 2 млн человек. Выяснить точное число беженцев в России невозможно: страна не предоставляет данных о том, как проходит регистрация беженцев и какой статус они получают. Кроме того, расхождение в цифрах может быть вызвано тем, что у беженцев с востока и юго-востока Украины могут быть паспорта не Украины, а самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", и даже российские документы. Нет также цифр, по которым можно было бы судить, сколько украинцев вернулись на родину или предпочли впоследствии переехать из России в другие страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип