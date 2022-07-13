Столтенберг – евродепутатам: Наращивать помощь Украине – в интересах вашей безопасности 13.07.2022, 22:31

Йенс Столтенберг

Запад должен быть готов поддерживать Украину в течение длительного времени.

ЕС следует нарастить помощь Украине, чтобы в будущем не пришлось платить гораздо более высокую цену. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в Комитете Европейского парламента по иностранным делам, сообщает “Укринформ”.

"Даже если кому-то безразлична к моральная сторона вопроса поддержки народа Украины, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Поэтому вы должны платить. Платить за поддержку, за гуманитарную помощь, за последствия экономических санкций. Потому что альтернативой является плата гораздо более высокой цены потом", – сказал Столтенберг.

Он призвал помнить о том, что цену, которую платит ЕС и НАТО, можно измерить деньгами. Цена же, которую платят украинцы, измеряется жизнями".

"Итак, вы должны прекратить жаловаться и наращивать свою помощь. Точка!" – эти слова Столтенберга депутаты Европарламента встретили аплодисментами. При этом генсек НАТО отметил, что Запад должен быть готов поддерживать Украину в течение длительного времени.

Генсек НАТО также подчеркнул, что речь идет о суверенном независимом государстве с населением более 40 миллионов людей, живущих в Европе, которые были жестоко атакованы гораздо более мощной Россией. “Если мы не будем реагировать на это после того, что мы видели в Буче и в других местах, в моем понимании, это не соответствовало бы достойному поведению соседей и друзей Украины", – отметил Столтенберг.

По его мнению, поражение Украины сделает Европуболее уязвимой для российской агрессии. “Уроки событий в Грузии 2008 года, аннексии Крыма в 2014 году, подрывных действий на Донбассе в 2014 году, в конце концов, полномасштабное жестокое вторжение (в Украину) президента Путина в феврале - все это говорит о том, что они (РФ) просто используют силу, они возобновили идею сфер влияния, когда сильные могут решать, что должны делать слабые соседи. И это делает уязвимее всех нас", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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