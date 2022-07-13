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Житель Солигорска сам собрал электрический маунтинборд за $1600

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  • 13.07.2022, 22:39
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Житель Солигорска сам собрал электрический маунтинборд за $1600

Готовый обошелся бы на 400 долларов дороже.

Александр Фролин из Солигорска передвигается по городу на электрическом маунтинборде, который сам собрал из запчастей пишет «Кур'ер».

Увлечение Александра началось с роликов на YouTube, где американцы катаются на маунтинбордах — это средство передвижения, которое сочетает в себе черты скейта и сноуборда.

— Оказалось, что в Беларуси маунтинборды не продаются, поэтому заказывал по запчастям. Двигатель и аккумулятор заказал в Китае, доску и колеса — в России, — рассказал парень.

Со всеми запчастями маунтинборд обошелся Александру в 1600 долларов. Готовый вышел бы на 400 долларов дороже.

— Запас хода у моего маунтинборда — 60−80 км (в зависимости от стиля езды). Полная зарядка — 3 часа. Изначально максимальная скорость была 75 км/час, но пришлось уменьшить для безопасности. Когда разгоняюсь до 65 км/час, то начинает сильно трясти. Сейчас максимальная скорость — 55 км/ч, — поделился солигорчанин.

На своем маунтинборде Александр ездит по городу.

— Конечно, были и падения, это довольно травмоопасное увлечение. На одном из катаний даже повредил себе руку. Управление от пульта, кнопка «газ» и «тормоз». Поворачивать нужно наклонами, как на классическом скейте. Вечером включаю фонари, — рассказал парень.

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