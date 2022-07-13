Солигорский «Шахтер» вылетел из отбора на Лигу чемпионов 3 13.07.2022, 22:48

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Футболисты из Солигорска проиграли словенскому «Марибору».

13 июля словенский «Марибор» обыграл «Шахтер» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0, пишет «Трибуна».

Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

«Шахтер» ни разу не проходил первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Так же это 11-й раз (из 19), когда в стартовом раунде еврокубковых турниров «Шахтер» уступает своим соперникам путь в следующий раунд. Это рекорд среди белорусских клубов.

«Шахтер» продолжит играть в еврокубках, однако теперь в Лиге конференций, в рамках 3-го квалификационного раунда. Соперник солигорской команды станет известен во время жеребьевки 18 июля.

Шахтер: Плотников, Шевченко (Плакка 46), Шатара, Крыми, Антич (к), Ахмеди (Корзун, 59), Диванович, Юзепчук, Иванович, Фейжао (Скавыш, 61), Дарбо.

Марибор: Бергсен, Милец (к), Митрович, Ватсон, Сикошек, Макумбу, Репас, Жугель (Геррико, 63), Божич, Брнич (Кронаветер, 63), Батурина (Ширк, 71).

Голы: 0:1 — Батурина (12). 0:2 — Батурина (56).

Предупреждения: Антич (27), Шатара (35) — Жугель (39).

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