Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов

Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов1
- 13.07.2022, 23:15
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Информация за сегодня.
Украинские защитники только за сегодня, 13 июля, уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Так, склады были уничтожены в таких населенных пунктах:
Луганск;
Чернобаевка, Херсонская область;
Макеевка, Донецкая область;
Чаплинка (район), Херсонская область;
Горловка, Донецкая область.
Напомним, 11 июля ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, рядом с которым находилось более 40 бензовозов с топливом.