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Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов

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  • 13.07.2022, 23:15
  • 3,464
Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов

Информация за сегодня.

Украинские защитники только за сегодня, 13 июля, уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, склады были уничтожены в таких населенных пунктах:

Луганск;

Чернобаевка, Херсонская область;

Макеевка, Донецкая область;

Чаплинка (район), Херсонская область;

Горловка, Донецкая область.

Напомним, 11 июля ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, рядом с которым находилось более 40 бензовозов с топливом.

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