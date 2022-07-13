Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов 1 13.07.2022, 23:15

3,464

Информация за сегодня.

Украинские защитники только за сегодня, 13 июля, уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, склады были уничтожены в таких населенных пунктах:

Луганск;

Чернобаевка, Херсонская область;

Макеевка, Донецкая область;

Чаплинка (район), Херсонская область;

Горловка, Донецкая область.

Напомним, 11 июля ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, рядом с которым находилось более 40 бензовозов с топливом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».