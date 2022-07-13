Грузовиков МАЗ в России покупать стали почти на треть меньше 1 13.07.2022, 23:24

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МАЗ в рейтинге российских продаж занимает лишь пятое место.

Регистрации новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны в России за первое полугодие снизились с 46.423 до 37.676 единиц – рынок просел на 18,8%. Продажи новых МАЗов, согласно данным агентства "Автостат", упали еще больше – на 28,9%.

Лидер российского рынка КАМАЗ, несмотря на невозможность дальнейшего производства автомобилей семейств К4 и К5 из-за введения западных санкций, сократил продажи за полугодие всего на 9,2% – с 16.569 до 15.050 единиц. Но произошло это благодаря тому, что первые три месяца Камский автозавод уверенно наращивал реализацию своей техники (даже в марте у него был 15-процентный рост), и только затем продажи пошли вниз. В июне было продано всего 2314 КАМАЗов (на 30% меньше, чем в 2021 году). При этом производственные возможности автозавода даже с одним семейством К3 на конвейере, очевидно, значительно выше (в апреле, например, было выпущено 3803 грузовика при темпе сборки 180 автомобилей в сутки – это последние доступные данные).

На втором месте неожиданно для многих оказался АЗ "Урал": за первые шесть месяцев миассцы смогли увеличить продажи с 2269 до 3067 грузовиков (рост на 35,2%). Однако в июне и "Урал" дал слабину: объемы реализации снизились на 3% (продан 381 автомобиль).

Регистрации новых грузовиков ГАЗ по результатам первого полугодия сократились с 4538 до 2989 единиц. Падение составило 34,1%.

А вот у кого на российском рынке дела сейчас идут в гору, так это у китайского бренда Shacman (Shaanxi). С января по июнь дилеры этого производителя смогли реализовать в России 2770 грузовиков. Год назад было 890. То есть не рост даже, а скачок – в 3,1 раза.

Бренд МАЗ в статистике российских продаж сейчас занимает лишь пятое место, хотя многие были уверены, что в связи с возникшими проблемами у КАМАЗа белорусская техника станет пользоваться большим спросом. Увы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистрации новых грузовиков МАЗ в РФ сократились с 2850 до 2027 единиц, или на 28,9%.

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