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Зеленский: На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс

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  • 13.07.2022, 23:38
Зеленский: На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс

Президент Украины записал видеообращение.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Украины.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", — сказал Зеленский.

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