закрыть
14 июля 2022, четверг, 7:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия пыталась атаковать остров Змеиный, но промахнулась

  • 14.07.2022, 7:33
  • 1,652
Россия пыталась атаковать остров Змеиный, но промахнулась

Бомбы упали в море.

В среду, 13 июля, российские оккупанты пытались атаковать остров Змеиный. Однако не смогли попасть в цель. Об этом сообщили в сводке Оперативного командования Юг в Facebook.

Как отмечается, атаковать остров пытались два вражеских истребителя Су-27.

"Также парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, возле острова", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что армия РФ активизировала воздушную разведку и нанесение авиационных ударов.

Утром и днем пара вражеских вертолетов Ка-52 нанесли три удара по позициям украинских военных в Херсонской области. Обошлось без потерь.

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип