Путин обречен Игорь Эйдман

14.07.2022, 7:42

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Игорь Эйдман

В России господствует неимоверный беспорядок.

"В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению своих пределов" - писал будущий император Александр I еще при жизни своей бабки Екатерины II.

Нет большей глупости, чем вместо того, чтобы навести порядок в своем доме, пытаться завоевать чужие земли. То, что было понятно молодому и сообразительному Саше Романову, и через 230 лет не понимает старый дурак Володя Путин.

Потом и Александра засосала имперская трясина бесконечных войн и завоеваний. Но он хотя бы в юности что-то понимал.

Путин пытается подражать завоеваниям Екатерины II. Мнит себя покорителем Крыма и "Новороссии". Он, вообще, ментально в 18 веке, "сужденья черпает из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма".

Путин - гиперархаик. Продвинутым людям подобные взгляды и 200 лет назад казались примитивными и устаревшими.

Мировозрение Гитлера тоже было крайне архаичным. Его кумиром был Фридрих Великий из того же 18 века. И от своих противников он ожидал поведения в духе этого времени.

Он искренне не понимал, что эпоха империй и территориальных захватов прошло, что немцам не нужно дополнительное жизненное пространство, чтобы хорошо жить и успешно развиваться, что британцы уже внутренне готовы отказаться от своей империи и не будут ради ее сохранения договариваться с нацистскими убийцами.

Гитлер проиграл, потому что жил в прошлом. Также обречена и путинская попытка исторической реконструкции имперских завоеваний безвозвратно ушедшего времени.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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