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Украинские военные ударили по пунктам управления врага и посадочной площадке в Новой Каховке

  • 14.07.2022, 7:53
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Украинские военные ударили по пунктам управления врага и посадочной площадке в Новой Каховке

Стали известны причины мощного «фейерверка» на позициях оккупантов.

Ударам украинских военных подверглись два пункта управления вражеских войск и посадочная площадка в Новой Каховке.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Утром и днем парой Ка-52 нанесено три удара по нашим позициям на Херсонщине. Без потерь. Также парой истребителей Су-27 пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море у острова.

Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине наш зенитно-ракетное подразделение метко заземлив беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойманный на горячем" и уничтожен в Великоалександровском общине до нанесения им вреда", - говорится в сообщении.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге огневых задач уничтожено 13 захватчиков, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

А также нанесены удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочному площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

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