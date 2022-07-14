Жители Слуцка испугались тиктокера, который странно танцевал на вокзале 2 14.07.2022, 7:56

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И вызвали милицию.

В Слуцке вызвали милицию на человека, который, по мнению горожан, вел себя неадекватно на автовокзале. Оказалось, что это был тиктокер из Копыля, который просто снимал видео для своего канала, пишет kurjer.info. Спойлер: все закончилось благополучно — в кои-то веки никого не арестовали.

На выходных в Слуцкий РОВД поступило обращение с городского автовокзала. Милиционерам сообщили, что «какой-то человек что-то кричит, размахивает руками и ведет себя неадекватно».

Прибывшие правоохранители выяснили, что людей на вокзале напугало поведение популярного тиктокера из Копыля, который просто снимал видео для своего канала: странные движения оказались танцем. Такие же ролики он записывал и в Копыле.

Не обнаружив правонарушений в его действиях, сотрудники милиции уехали.

Копыльчанин ведет в TikTok канал под ником «Женя Танцор». У него более 61,2 тысячи подписчиков, на видео он преимущественно танцует или читает рэп. Вероятно, в момент «происшествия» молодой человек как раз снимал стрим.

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