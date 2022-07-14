У оккупантов паника: за неделю HIMARS нанесли 50 ударов без единого промаха 1 14.07.2022, 8:00

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Склады с боеприпасами пылают один за другим.

HIMARS, которые Украине предоставили западные партнеры, уже создали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами пылают один за другим, из-за чего враг начинает паниковать.

Похоже, что даже несколько РСЗО HIMARS оказывают огромное влияние на поле боя. Украинским воинам удается бить по наиболее важным пунктам врага так метко, что у оккупантов уже начинается паника, ведь они представления не имеют, как справиться с ситуацией.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, предоставленные партнерами HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в так называемых "ЛНР" и "ДНР", непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, селе Прилесном в Херсонской области и других местах. Также нашим героям удалось классно попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в нашей части.

"Всего за неделю ВСУ нанесли более 50 ударов, и все они результативны, ни одного промаха. В их разговорах (оккупантов – 24 канал), которые мы слышим по перехватам, а также по информации разведки, состояние оккупантов близко к панике. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать", – рассказал Арестович.

Также он добавил, что потери россиян после работы HIMARS выросли просто колоссально, а новые силы для войны против Украины им набирать очень тяжело.

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