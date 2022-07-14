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Ученые раскопали в Иране третий по величине Храм огня

  • 14.07.2022, 8:09
Ученые раскопали в Иране третий по величине Храм огня

Он был построен в эпоху Сасанидов.

Археологи обнаружили руины того, что они считают третьим по величине храмом огня в древнем Иране в эпоху Сасанидов. Эпоха Сасанидов (224-651 гг. н.э.) была самой долгоживущей персидской царской династией, правившей на протяжении 400 лет. Об этом пишет Arkeo News.

Продолжается пятый сезон археологических раскопок в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур на северо-востоке Ирана под руководством археолога Мейсама Лаббаф-Ханики.

«Вероятно, мы обнаружили третий по величине храм огня, существовавший в древнем Иране», — заявил археолог Мейсам Лаббаф-Ханики. «В течение этого археологического сезона мы собрали значительные доказательства, такие как гравированные штукатурки и надписи, которые предполагают, что руины связаны с важным храмом огня», — сказал археолог.

Он заявил, что надписи и фрагменты с символами пехлеви должны быть сначала отсортированы и классифицированы, чтобы лингвисты и специалисты по культурному наследию могли их прочитать (и понять).

Ожидается, что эти свежие открытия откроют новую главу в истории иранского искусства эпохи Сасанидов, сказал археолог.

По его словам, изысканная лепнина украшает капитальные колонны, поддерживающие главный зал храма огня.

Культ священного огня составляет основу зороастризма. В зороастрийских храмах огня вообще не поклонялись огню. Тем не менее, из-за его динамизма, теплоты, защитной роли и характера трансформации его обычно называют аспектом божественной силы.

Однако внешний фасад зороастрийского храма огня обычно намеренно скромен и лишен украшений. Это может отражать историческую традицию (поддерживаемую прозаическим характером технических терминов храма огня), согласно которой основная цель храма огня - хранить священный огонь, а не прославлять то, что в противном случае было бы просто структурой.

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