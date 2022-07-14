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Андрей Пионтковский рассказал об «идиотском сценарии» Путина и Лукашенко

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  • 14.07.2022, 8:41
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Андрей Пионтковский рассказал об «идиотском сценарии» Путина и Лукашенко
Андрей Пионтковский
Фото: journalby.com

Третьим в компании диктаторов замечен беглый Янукович.

В пятницу, 15 июля, в России состоится совместное заседание Госдумы и Совета Федерации. В этот день хозяин Кремля Владимир Путин, диктатор Александр Лукашенко и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович могут подписать "пакт об объединении" трех стран.

Такое мнение в интервью ТСН озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Многие связывают грандиозные события с назначенным на 15 июля совместным заседанием и Госдумы, и Совета Федерации. Но многие уже забыли, что в начале марта было тоже самое. Они с большой помпой объявили, что будет совместное заседание Госдумы и Совета Федерации, а потом закончилось все пшиком. Тогда это было связано с приездом Лукашенко", – сказал Пионтковский.

Российский политолог считает, что 15 июля в Кремле могут провозгласить объединение трех государств — России, Беларуси и Украины.

"Идиотский сценарий, но возможно он станет реальностью, — провозглашение так называемого общего государства. Привезут откуда-то труп Януковича. И вот три великих славянских президента — Путин, Лукашенко и Янукович — подпишут пакт об объединении трех великих славянских государств. Такие планы тоже бродят в Кремле", - рассказал Пионтковский.

Аналитик считает, что ничем историческим это заседание 15 июля не закончится.

"Янукович подпишет, что угодно, Лукашенко снова пропетляет, а на мобилизацию Путин не отважится", — добавил Пионтковский.

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