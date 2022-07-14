закрыть
14 июля 2022, четверг, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российское наступление захлебнулось на Донбассе: британская разведка назвала причины

  • 14.07.2022, 9:03
  • 5,572
Российское наступление захлебнулось на Донбассе: британская разведка назвала причины

Пробные атаки идут небольшими подразделениями.

На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту. На некоторых участках идут пробные атаки небольшими ротами и подразделениями численностью до взвода.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", - говорится в сводке.

Как отмечают в британской разведке, устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

"Несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка назвала ближайшие цели российских войск на Донбассе. Оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип