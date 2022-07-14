День икс: дефолт Беларуси объявят уже сегодня? 5 14.07.2022, 9:09

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Следим за новостями.

В конце июня Беларусь объявила, что будет расплачиваться по еврооблигациям рублями, а не валютой. Это произошло впервые в белорусской евробондовой истории, пишет onliner.by. В ответ на это рейтинговое агентство Fitch пригрозило объявлением дефолта и обозначило последний день, когда есть шанс его избежать, — 13 июля. Этот день прошел, начался новый — и что теперь, объявят дефолт? Следим за новостями.

Что за евробонды?

Это способ взять деньги в долг на международном рынке. Под евробондами имеются в виду облигации, которые выпускаются в иностранной валюте. К европейской валюте они не привязаны, приставка «евро» сохранилась исторически, поскольку первые такие бумаги выпустили в Европе в 1963 году.

Эмитентами могут быть как страны, так и отдельные компании. Покупая евробонды, инвесторы дают стране деньги в долг под процент — эта ставка называется купонным доходом. Чем выше риски для инвесторов, тем больше купон.

Беларусь впервые вышла на рынок евробондов в 2010 году и взяла в долг $1 млрд. При дебютном размещении пришлось согласиться на относительно высокую процентную ставку в 9% (то есть, купив облигацию номиналом $100, инвестор в год получал $9 в качестве процентов). Тогда в Минфине называли размещение «имиджевым проектом» и возможностью иметь альтернативный источник, когда понадобятся деньги.

Изначально дебютная сделка планировалась на 2008 год, но тогда разразился мировой финансовый кризис.

Минфин хотел выпустить еврооблигации, номинированные в японских йенах, в эквиваленте $260 млн.

Потом к этой альтернативе обращались еще неоднократно. Последний раз привлекли $1,25 млрд в 2020 году. Самой выгодной ставкой, под которую удавалось разместить ценные бумаги, была 6,2%.

Зачем евробонды, если есть кредиты РФ и Китая?

Евробонды — вариант получить деньги «здесь и сейчас», нужно только платить оговоренные проценты и в конце срока вернуть сумму основного долга. Это несвязанные деньги, которые могут быть использованы на любые цели, но привлекаются они на рыночных условиях.

Если страна хочет взять в долг миллиард долларов, единственный заемщик будет оценивать риски и диктовать свои условия. Если это группа заемщиков (покупатели евробондов), которые дают по несколько миллионов долларов и рискуют меньшими деньгами, договориться проще.

При размещении евробондов можно получить деньги без всяких условий. Россия при выделении средств оговаривает свои условия, Китай дает на реализацию проектов в Беларуси связанные кредиты, то есть нужно покупать китайские товары и оплачивать услуги специалистов из КНР.

Западные кредиторы не исключение. Когда Беларусь вела переговоры с Международным валютным фондом, деньги готовы были выделить при условии проведения реформ.

Откуда сейчас проблемы?

Минфин говорит, что проблемы начались в феврале 2022 года, когда госорган получил «многочисленные обращения» от тех, кто вложился в еврооблигации: им не пришли положенные выплаты.

Схема была такая: Минфин перечислял деньги платежному агенту Citibank, тот — клиринговым системам (по сути, посредникам в этой цепочке), от которых деньги уже должны были уйти инвесторам. Но они перестали приходить или приходили не в полном объеме.

Известно, что проценты по белорусским облигациям не смогли получить в том числе белорусские инвесторы.

Тогда правительство и Нацбанк приняли отдельное постановление и разрешили платить проценты по евробондам в белорусских рублях. Это вынужденная мера, заявили в правительстве, поскольку выплаты в иностранной валюте не доходят до адресатов.

Новая схема такова: деньги для инвесторов отправляют в «Беларусбанк», а туда за ними должен приходить Citibank. По такой схеме 29 июня Минфин отправил первые $22,9 млн.

Ушла ли эта сумма куда-то или так и осталась в белорусском банке, непонятно. А позже появилась информация, что Citibank и вовсе не будет проводить операции, связанные с белорусскими евробондами. Теперь ему ищут замену.

О каких суммах вообще идет речь?

Сейчас в обращении находится пять выпусков белорусских евробондов, номинированных в долларах, на общую сумму свыше $3 млрд. А весь внешний госдолг Беларуси на 1 июня составлял $18,4 млрд.

Июньское перечисление в размере $22,9 млн — это проценты по евробондам, такие выплаты тянут на несколько десятков миллионов долларов в год.

Ближайшая крупная выплата — в конце февраля 2023 года.

Беларуси предстоит погасить один из выпусков еврооблигаций, а это $800 млн.

А так можно было — платить в рублях?

В белорусском Минфине говорят: можно, поскольку иначе выплаты не доходят инвесторам.

В рейтинговом агентстве Fitch так не считают: это противоречит документации по облигациям, расчеты в рублях проводить нельзя. Там говорят, что, когда Беларусь заплатила инвесторам в рублях, она не выполнила обязательства.

Так это уже дефолт?

Пока о дефолте никто не объявлял. Это может сделать сама страна (но не в нашем случае) или международные рейтинговые агентства.

В Fitch поясняли, что у Беларуси есть 15-дневный грейс-период, когда она еще может заплатить в валюте — то есть так, как изначально договаривалась с инвесторами. Если этого не произойдет, Fitch сочтет это дефолтом.

Льготный период истек вчера, 13 июля, и теперь Fitch может пересмотреть рейтинг.

Позиция белорусской стороны заключается в том, что ситуацию нельзя считать дефолтом, а подход Fitch — субъективный. В белорусском Минфине заявили: «Все должны понимать, что дефолт — это когда страна говорит, что не будет платить. У нас другая ситуация: мы просто не можем платить так, как прописано во всей документации, причем это исходит не от нас».

Если дефолт объявят, что тогда?

Для обычных людей никаких сиюминутных изменений не произойдет. Но потом общая экономическая ситуация будет корректировать уровень жизни граждан.

Для страны это означает признание того, что она не может рассчитаться по долгам — как следствие, получить займы становится сложнее (а на западном рынке — невозможно).

А что будет с самими евробондами?

Похоже, что резких движений в их стоимости уже не будет: они и так сейчас котируются в районе 20% от номинала, что уже является низким уровнем. В лучшие времена они могли торговаться даже немного выше 100% номинала.

Минфин хочет предложить инвесторам несколько вариантов: обменять нынешние облигации на новые, по которым будут платить в рублях, или дать Минфину выкупить их. Второй вариант подразумевает, что инвесторам вернется только часть номинала (размер дисконта будет достаточно большим, признает Минфин). То есть, купив ранее еврооблигацию за условные $100, сейчас инвестор вернет себе не всю сумму. Еще одна альтернатива — инвесторы будут работать напрямую с Минфином, без банка-агента.

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