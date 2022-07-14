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«В дело вступает чудо-агрегат под названием HIMARS – и склад улетает в небеса»

  • Денис Казанский
  • 14.07.2022, 9:21
  • 5,636
«В дело вступает чудо-агрегат под названием HIMARS – и склад улетает в небеса»

Как рупоры Кремля стали наводчиками для американского оружия.

Короткая сказка о тупости переносчиков "русского мира".

29 июня лидеры "ДНРовской" организации "Молодая республика" Кирилл Макаров и Микаэль Минасян (нерусский русский) выкладывают в своих Telegram-каналах видео, где они работают на складе боеприпасов и помогают оккупантам грузить боекомплект.

"Обычное утро активиста "Молодой республики" начинается с погрузки боекомплекта", – сообщает Кирилл Макаров.

Снятое на видео помещение довольно легко идентифицируется специальными людьми. После чего в дело вступает чудо-агрегат под названием HIMARS – и склад улетает в небеса.

Итог – три активиста "Молодой республики" погибли на месте. Еще четверых не могут найти (что неудивительно, учитывая масштаб спецэффектов). А спалившие контору и погубившие своих товарищей Минасян и Макаров строчат в Telegram посты с фальшивыми соболезнованиями.

Само собой, дальше начинаются лживые причитания о том, что погибли невинные волонтеры, которые просто грузили гуманитарную помощь. С характерным враньем выступил целый губернатор Астраханской области, откуда были трое погибших "волонтеров" и МММщик Пушилин, который и отправил их на смерть.

Денис Казанский, «Фейсбук»

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